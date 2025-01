Anno nuovo, vita nuova? Ad Amici per forza | Maria CAMBIA tutto per il 2025: finale già scritta

Nuovi colpi di scena in questa edizione di Amici che riserverà importanti cambiamenti in questo 2025. I fan sono del tutto spiazzati

Emozioni e sorprese di susseguono nel corso della ventiquattresima edizione di ‘Amici‘, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. A quattro mesi di distanza dalla riapertura della scuola più ambita e famosa d’Italia è andato in scena il primo speciale della domenica.

Un appuntamento molto atteso dai milioni di telespettatori e di fan che sperano di assistere ad ulteriori intriganti novità nel corso della stagione. Intanto il pubblico ha avuto modo di assistere alla puntata speciale andata in onda domenica su Canale 5.

L’ospite più attesa e gradita era Ornella Vanoni, che ha condiviso la scena con Dardust e Garrison: tutti e tre hanno indossato i panni dei giudici di canto e di ballo, mentre Ermal Meta ha fatto la sua apparizione solo in qualità di ospite musicale.

Non sono mancati, com’era inevitabile che fosse, i litigi tra i professori. I ‘soliti’, verrebbe da dire, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si sono scontrati per l’ennesima volta a causa di un compito che quest’ultimo ha affidato a Nicolò.

Amici, sta per cambiare tutto: gli scontri si moltiplicano

Se in relazione al canto lo scontro tra la conduttrice radiofonica e l’opinionista televisivo era pressoché scontato, ha in parte sorpreso i telespettatori il litigio andato in scena tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per ciò che riguarda il ballo.

Ad innescare la scintilla è stato il compito che il compagno di Giorgia e insegnante di hip hop ha affidato a Chiara. Ma ad aver catturato l’interesse del pubblico televisivo e dei social sono state le prime avvisaglie di cambiamenti importanti in questo inizio di 2025.

Amici, così si stravolge tutto: nel 2025 sarà tutto diverso

La novità più intrigante riguarda gli ultimi classificati di canto e di ballo che non sono stati messi in sfida automaticamente, diversamente da quanto accaduto finora. Un fatto nuovo che lascerebbe presagire importanti cambiamenti a livello di regolamento.

Stando così le cose è sempre più probabile che il destino degli ultimi classificati venga scoperto solo nei prossimi giorni nel corso delle classiche puntate del daytime. L’unica certezza è che ancora una volta Maria De Filippi ha fatto centro, riuscendo ad innescare maggiore interesse intorno allo storico talent show.