Antonella Clerici, commozione estrema durante la diretta: “È stato un grande…” | L’ultimo saluto fa piangere gli italiani

Antonella Clerici durante il suo programma ‘È sempre mezzogiorno’ ha rivolto un pensiero commosso a un grande della televisione italiana

Un saluto e un doveroso omaggio accompagnati da uno slancio di emotività e sincera commozione. Sono quelli che Antonella Clerici ha rivolto in diretta a un personaggio a dir poco leggendario della tv italiana, un gigante del mondo dello spettacolo.

Dal 2020 la conduttrice di Legnano presenta ‘È sempre mezzogiorno‘, il programma che ha preso il posto dello storico ‘La prova del cuoco‘. Un cambiamento che la Clerici non gradì ma che alla resa dei conti ha comunque garantito a Rai Uno una ripresa in termini di ascolto nella fascia dell’ora di pranzo.

Il nuovo talk show, che ha sempre la cucina come argomento chiave, sta infatti ottenendo dei buonissimi risultati e la Clerici, dopo un periodo non proprio fortunato, è tornata a recitare un ruolo di primissimo piano nell’intrattenimento della TV di Stato.

Nel corso della puntata di inizio settimana, andata in onda lunedì, la conduttrice milanese ha voluto rivolgere un omaggio a quello che secondo la stragrande maggioranza dei professionisti del piccolo schermo è stato una sorta di loro padre putativo.

Antonella Clerici e l’omaggio al grande presentatore: il pubblico non può non applaudire

Tutti i conduttori e i presentatori che si sono affermati negli ultimi quarant’anni hanno avuto come modello di riferimento due figure storiche della TV, Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Antonella Clerici ha aperto proprio con un ricordo del vero e unico ‘re del quiz’.

In occasione della mini serie di due puntate, in onda il 21 e il 22 ottobre proprio su Rai Uno, dedicata alla storia del presentatore italo-americano, la conduttrice ha aperto ‘È sempre mezzogiorno‘ con un doveroso ricordo del grande Mike.

Antonella Clerici, vince la commozione: parole che lasciano il segno

“Mike Bongiorno ha fatto la storia della televisione italiana. Tutti noi lo abbiamo avuto come mentore. Ricordo che una volta è venuto ospite a ‘Tutti pazzi per la tele’, che era un programma che celebrava la televisione e lui sottolineò quanto fosse importante non perdere mai la spontaneità, anche a costo di commettere delle gaffe”.

Sempre più commossa, la Clerici ha celebrato la grandezza di Bongiorno: “Forse questo è il motivo per cui il pubblico ci vuole così bene, perché la spontaneità è quella che paga e non la costruzione o la perfezione. È stato un grande maestro per tutti noi“. Una verità indiscutibile.