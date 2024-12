Antonella Clerici lo rivela senza filtri: “Io sono malata…” | Lo hanno sentito tutti in diretta, solo una persona ne era a conoscenza

Curiosa rivelazione in diretta di Antonella Clerici che ha confessato di soffrire di una particolare e anomala ‘malattia’. Pubblico spiazzato

Il suo ‘È sempre mezzogiorno‘ continua ad ottenere risultati confortanti nei numeri dell’ascolto e nel gradimento dei telespettatori. Questo conferma quanto Antonella Clerici, al netto di una fase di appannamento di qualche tempo fa, resti uno dei punti fermi della programmazione di casa RAI.

La conduttrice milanese non aveva accettato di buon grado la decisione dei vertici di Viale Mazzini di sopprimere ‘La prova del cuoco‘ dopo vent’anni ininterrotti di messa in onda. Ma alla fine la scelta del management della TV pubblica si è rivelata vincente.

In una delle ultime puntate di ‘È sempre mezzogiorno’, il nuovo programma che ricalca in grandi linee il precedente, la Clerici ha avuto una piacevole conversazione con la direttrice del magazine Cook, Angela Frenda.

Nelle pieghe di questa sorta di via di mezzo tra un’intervista e un’amabile chiacchierata la bionda presentatrice, sollecitata a dovere dalla sua interlocutrice, ha affrontato alcuni temi legati alle ormai imminenti festività natalizie.

Antonella Clerici, la confessione in tv spiazza: pubblico e spettatori senza parole

Prendendo la palla al balzo, la Clerici ha svelato quella che da sempre è una delle sue più grandi passioni: “Lo sai che io sono malata dei film di Natale? Io vedo tutti i film di Natale. Dove ce n’è uno lo guardo”. Un’abitudine che in realtà coinvolge centinaia di migliaia di persone.

Nei giorni immediatamente a ridosso del Natale e in quelli successivi, avendo un po’ di tempo libero a disposizione, non c’è niente di meglio che gustarsi qualche pellicola realizzata proprio per il periodo delle festività di fine anno.

Antonella Clerici, altro che malattia: questa è propria una fissazione

A quel punto ha preso la parola la direttrice di Cook, che ha sottolineato come uno degli appuntamenti fissi il 24 e il 25 dicembre da quarant’anni a questa parte è ‘Una poltrona per due‘, un classico natalizio interpretato da attori straordinari come Dan Aykroyd ed Eddie Murphy.

La conduttrice meneghina ha confessato candidamente di averlo visto non meno di 150 volte, a tal punto da conoscere tutte le battute a memoria. Insomma, il rapporto tra i film natalizi e la Clerici è quasi compulsivo: “Io sono malata, il pomeriggio guardo sempre i film del Natale. Mia figlia infatti non mi sopporta più“. Cara Antonella, in fondo, siamo tutti fieramente ‘malati’ della magia del Natale e dei suoi film.