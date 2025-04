Antonio De Santis: dall’assessorato capitolino al centro delle Politiche per la Pubblica Amministrazione di Azione

Dopo aver ricoperto il ruolo di assessore al Personale in Campidoglio, Antonio De Santis torna a far parlare di sé con una nuova nomina che lo colloca al centro del panorama politico nazionale come responsabile della Pubblica Amministrazione per il partito Azione. È evidente che per De Santis questo riconoscimento non è solo un prestigio personale, ma un’opportunità per influenzare concretamente le politiche nazionali facendo leva sulle esperienze maturate nella capitale.

La Pubblica Amministrazione come spina dorsale del “sistema Italia”

In un post, Antonio De Santis ha sottolineato come la Pubblica Amministrazione rappresenti, oggi più che mai, la spina dorsale del “sistema Italia”. Si tratta di un vero e proprio universo che richiede non solo modernizzazione ma anche un adeguamento alle sfide contemporanee. Questi temi, afferma De Santis, saranno al cuore del suo operato. Gli stipendi, per esempio, sono un nodo critico: fermi da troppi anni, risultano in coda rispetto agli altri Paesi europei. Inoltre, la necessità di migliorare il welfare e di valorizzare le alte professionalità sono tra le priorità della sua agenda.

L’eredità di Roma Capitale

Molti potrebbero chiedersi come l’esperienza in Campidoglio abbia influenzato la visione di Antonio De Santis. Le sfide incontrate a livello locale, racconta lui, sono un microcosmo delle problematiche nazionali. L’efficienza e la modernizzazione della macchina amministrativa romana sono stati aspetti cruciali del suo operato e un laboratorio di idee che ora De Santis potrà portare alla ribalta nazionale. La questione delle riforme, sia a livello locale che nazionale, verte sulla capacità di gestire e valorizzare le risorse umane nel modo più efficace possibile.

Ringraziamenti e propositi

Non manca nell’intervento di Antonio De Santis un ringraziamento a chi ha voluto riconoscere le sue competenze affidandogli questa nuova responsabilità. Emerge con forza la volontà di coinvolgere giovani e colleghi in questa avventura: un segnale chiaro di come questo nuovo incarico voglia trasformarsi in una piattaforma condivisa di idee e progetti. Antonio De Santis promette di fare tutto il possibile per riportare la Pubblica Amministrazione al centro del dibattito nazionale, senza dimenticare il supporto delle nuove generazioni e di quanti, con lui, credono in una rinascita del settore pubblico.

