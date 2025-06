Antonio Limongi, 50 anni di sport, 30 anni di Basket on Ice: la festa al Circolo Panda di Roma

Venerdì 27 giugno, al Circolo sportivo “Il Panda” in via Nomentana a Roma, si festeggeranno i cinquant’anni di carriera sportiva di Antonio Limongi, figura di riferimento nello sport italiano su pattini. Nato in Basilicata e romano di adozione, Limongi ha attraversato mezzo secolo di attività sul ghiaccio e su pista, dedicandosi sia al pattinaggio in linea sia alla promozione sportiva nelle scuole, nelle federazioni e sul territorio.

Cinque decenni sui pattini: la carriera di Antonio Limongi

A distinguerlo non è solo la longevità sportiva, ma l'invenzione, trent'anni fa, di una disciplina del tutto nuova: il Basket on Ice, una variante della pallacanestro giocata indossando i pattini, con regole codificate e canestri posizionati a 3,50 metri da terra – un'altezza superiore a quella standard del basket tradizionale.

Nato nel 1995 da un’intuizione di Limongi, il Basket on Ice ha conosciuto un percorso originale e complesso. Pur mantenendo la struttura classica del gioco a cinque contro cinque, il campo è il ghiaccio, e la dinamica è profondamente influenzata dalla necessità di bilanciare velocità, equilibrio e visione di gioco. La FIBOI (Federazione Italiana Basket on Ice), fondata nel 2000, ha accompagnato questa evoluzione con corsi, promozione giovanile e tornei.

Oggi, tuttavia, in Italia non si tengono campionati ufficiali, a causa delle limitazioni architettoniche delle strutture esistenti: le altezze insufficienti dei palazzetti non permettono di installare canestri a 3,50 metri, standard imprescindibile della disciplina. Nonostante ciò, l'attività di base resiste, con un picco di interesse registrato proprio nella fascia under 6-11 anni, segno di un forte potenziale tra i più piccoli, dove il gioco viene proposto in forma propedeutica e adattata.

Il programma della giornata al Circolo “Il Panda”

A partire dalle 12:30, l'evento si aprirà con un saluto di benvenuto rivolto a tutti gli ospiti presenti. Seguirà un aperitivo e, successivamente, una conferenza stampa durante la quale verranno ripercorsi i momenti chiave della carriera di Antonio Limongi.

Durante la conferenza, sarà inoltre dedicato un momento speciale alla memoria di due amici e colleghi recentemente scomparsi: Giorgio Lo Giudice e Massimiliano Morelli, entrambi giornalisti e storici sostenitori del lavoro di Limongi. A entrambi verranno consegnate targhe commemorative come segno di riconoscenza e affetto.

Ospiti e testimoni di un lungo percorso

L’occasione vedrà riuniti tanti protagonisti del giornalismo sportivo e amici di lunga data che hanno seguito da vicino le tappe di questo singolare percorso umano e professionale. Tra i presenti figurano: Leo Todaro, Enrico Castrucci, Paolo Assogna, Paolo Petrecca, Guido Lo Giudice, Valerio Piccioni, Roberto Di Gianfrancesco, Luigi Salomone, Claudio Testi, Alessandro Gatta, Alessandro Cerreoni, Elisabetta Anibaldi, Leucio e Giuseppe Spezzaferro, Leonardo Morelli, Alvaro Moretti, Stefano Barigelli, Daniele Poto, Cristiana Ciccolini, Enzo Ferreri, Morena Izzo, Gabriella Sassone e Gioia Salvatori. Ospite d’onore Marina D’Agata, storica e longeva insegnante di pattinaggio artistico sul ghiaccio.

Un patrimonio sportivo da tramandare

I cinquant’anni di attività di Antonio Limongi rappresentano un esempio concreto di come lo sport possa evolversi e reinventarsi senza mai perdere il proprio significato sociale. La sua dedizione, la capacità di creare reti e la tenacia con cui ha portato avanti progetti come il Basket on Ice – anche in assenza di strutture idonee – testimoniano un impegno raro e profondo.

L’incontro del 27 giugno sarà più di una celebrazione: sarà un momento di condivisione tra persone che hanno contribuito, ciascuna a suo modo, a costruire un pezzo di storia sportiva alternativa. In attesa che il ghiaccio torni a riempirsi di pattini a settembre, il Circolo Panda sarà il luogo in cui memoria, amicizia e sport torneranno a intrecciarsi.

© Riproduzione riservata