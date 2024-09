Anziani, scoppia l’angoscia dopo l’ultima ora: ‘Non fate questo vaccino’ | A rischio milioni di vite

Scoppia l’angoscia tra gli anziani dopo la notizia diffusa nell’ultima ora. A rischio potrebbero essere molte vite…

I vaccini sono state una delle scoperte più importanti fatte dalla medicina e che hanno permesso una diminuzione della mortalità nel corso degli anni.

Ancora oggi sono importantissimi per la salute pubblica, in quanto permettono di prevenire delle malattie infettive gravi che potrebbero essere anche letali.

Inoltre, permettono anche di limitare la diffusione delle malattie, portando a sviluppare la cosiddetta ‘immunità di gregge‘, utile anche per chi per alcune patologie non può vaccinarsi.

Non è sempre stato così. In passato molte malattie si diffondevano come epidemie e le persone morivano in grandi numeri.

I vaccini e la loro importanza

Di fatti, che ci si fidi o meno, l’invenzione dei vaccini ha portato a debellare diverse malattie come per esempio il vaiolo, nonché a contrastare in modo molto deciso la diffusione di alcune patologie come il morbillo, la rosolia e la poliomielite. In questo modo sono state salvate milioni di vite ed è una cosa estremamente importante. Purtroppo c’è stata tantissima disinformazione al riguardo, come abbiamo visto durante il periodo del Covid 19.

La sicurezza dei vaccini viene monitorata attraverso studi clinici e continui follow-up dopo la commercializzazione. I benefici su larga scala superano di gran lunga i rischi. Ancora oggi come misura preventiva per le malattie infettive sono estremamente fondamentali e essenziali proteggere la popolazione mondiale. Per questo motivo, anche l’accessibilità dovrebbe essere ampliata anche nei paesi che non dispongono dei fondi necessari per acquistare queste cure. Eppure nelle ultime ore è stata diffusa una notizia non proprio rassicurante che riguarda un vaccino.

A rischio tantissime vite: ecco cosa succede

I vaccini sono molto importanti per il mantenimento della salute pubblica, in particolare per le fasce più fragili come anziani e persone con patologie importanti. Senza vaccinazione, su queste persone le malattie potrebbero avere un maggior impatto. Eppure, in Florida i vaccini mRNA sono stati inseriti nella lista dei vaccini sconsigliati per le persone anziane. Questo sta facendo molto discutere la comunità scientifica che pensa sia pericoloso diffondere questo tipo di idee.

In quanto i vantaggi tendono a essere maggiori del rischio di contagio. Non vaccinarsi potrebbe causare la morte di molte persone. La preoccupazione dello Stato della Florida è verso quello che sono effetti collaterali rari, come la miocardite o la sindrome di tachicardia posturale ortostatica. Al contrario la comunità scientifica sostiene la sicurezza di questo tipo di vaccini e critica le scelte dello stato americano che potrebbero esporre uno strato di popolazione vulnerabile a un rischio maggiore di malattie gravi e decessi.