Anzio, 17enne con le cuffiette nelle orecchie investita da un treno a Lavinio scalo

Pochi minuti prima delle 17, giovedì 12 giugno, in prossimità del passaggio a livello lungo la linea ferroviaria che collega Anzio a Roma, una ragazza di 17 anni è stata investita da un treno regionale in transito. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava attraversando i binari con le cuffiette nelle orecchie, ascoltando musica, e non si sarebbe accorta né del convoglio in arrivo né del fatto che le sbarre del passaggio a livello erano abbassate.

L'impatto è stato violento. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Anzio e il personale del 118. La giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma con un'eliambulanza, in condizioni critiche. È attualmente ricoverata in prognosi riservata, e la sua vita resta appesa a un filo.

I carabinieri stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica, anche attraverso l’analisi delle immagini delle videocamere presenti nell’area e le testimonianze di chi si trovava nei pressi al momento dell’incidente.

Un pattern che si ripete: tecnologia, disattenzione e infrastrutture

Quello accaduto a Lavinio Scalo non è un caso isolato. Negli ultimi anni, nella Capitale e nella sua vasta cintura metropolitana, gli incidenti ferroviari in prossimità dei passaggi a livello rappresentano un problema strutturale. Solo nel 2023, secondo i dati forniti dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, nel Lazio sono stati segnalati oltre venti episodi tra collisioni, investimenti e guasti tecnici, con almeno cinque casi mortali.

Il punto non è solo l’imprudenza, spesso attribuita ai pedoni o ai conducenti che sfidano i segnali di sicurezza. C’è un sistema infrastrutturale che sconta decenni di ritardi negli investimenti, specialmente nelle zone periferiche e semicentrali. Molti passaggi a livello, anche in aree densamente abitate come quelle di Ostia, Ciampino o Pomezia, sono ancora privi di dispositivi acustici efficaci, sistemi automatici intelligenti o barriere che impediscano fisicamente l’accesso quando il treno è in transito.

A ciò si aggiunge un elemento culturale legato all'uso delle tecnologie personali. Le cuffiette, lo smartphone, l'attenzione frammentata: un mix letale quando si parla di attraversamenti ferroviari. L'inconsapevolezza del pericolo viene amplificata da una soglia di attenzione sempre più bassa, specialmente tra i più giovani.

I nodi critici nella provincia di Roma: dove e perché si muore sui binari

I tratti ferroviari più a rischio si concentrano lungo le direttrici regionali, dove il traffico pendolare è elevato ma le misure di sicurezza spesso risultano obsolete. Tra questi, il tratto Roma-Lido, la Roma-Civitacastellana-Viterbo e la Roma-Nettuno. È proprio su questa ultima linea che si trova il passaggio a livello di Lavinio Scalo, teatro dell’incidente.

Negli ultimi dieci anni, proprio tra Lavinio, Padiglione e Anzio Colonia, sono stati registrati almeno sei casi di investimenti, di cui tre con esito mortale. Le cause? Barriere non sempre sincronizzate, malfunzionamenti tecnici, comportamenti a rischio. Ma anche il contesto urbanistico contribuisce: la vicinanza di scuole, fermate dei bus e piste ciclabili aumenta l’interazione tra cittadini e linea ferroviaria, rendendo vitale ogni misura preventiva.

Cosa dice (e cosa non dice) la normativa

Il regolamento nazionale impone già oggi alle società ferroviarie di garantire standard minimi di sicurezza, comprese barriere funzionanti, segnaletica visibile e manutenzione costante. Ma spesso, nella pratica, l’adeguamento è a macchia di leopardo. L’eliminazione progressiva dei passaggi a livello, prevista dal piano nazionale per la sicurezza ferroviaria, procede a rilento: le difficoltà burocratiche, i costi elevati e i vincoli urbanistici frenano molte opere già progettate da anni.

Nel caso specifico di Lavinio, non è ancora chiaro se il passaggio a livello fosse stato oggetto di segnalazioni o interventi recenti. Le immagini delle telecamere, se confermate, saranno decisive per accertare eventuali responsabilità o malfunzionamenti.

Educazione e prevenzione: le leve su cui intervenire

Nel frattempo, rimane cruciale il ruolo della prevenzione. Campagne informative, percorsi educativi nelle scuole, collaborazione tra enti locali e Ferrovie dello Stato sono strumenti fondamentali per incidere davvero sui comportamenti a rischio. In altri paesi europei, come nei Paesi Bassi e in Svezia, l’integrazione tra tecnologia e formazione ha contribuito a ridurre drasticamente il numero di incidenti.

Roma e il suo hinterland non possono permettersi di considerare questi episodi come eventi eccezionali. Sono il riflesso di una criticità strutturale che va affrontata con una visione di lungo periodo, ma anche con azioni immediate.

Nel frattempo, una giovane ragazza lotta tra la vita e la morte per una distrazione che non avrebbe dovuto essere fatale. Un’intera comunità resta in attesa, tra dolore e interrogativi, mentre i binari continuano a tagliare in due il tessuto urbano, troppo spesso senza tutele adeguate.

