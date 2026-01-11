Anzio, Cristian Cirolla muore a 12 anni dopo un mal di testa improvviso. Il saluto di amici e compagni di squadra

Un improvviso mal di testa, il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie e poi un peggioramento rapido, inatteso, che non ha lasciato scampo. È morto nella notte del 7 gennaio, poco dopo il ricovero all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Cristian Cirolla, 12 anni, residente ad Anzio. Fino a poche ore prima nulla faceva presagire una tragedia di simili proporzioni. La notizia ha colpito famiglie, scuola e mondo sportivo locale, lasciando un dolore profondo e molte domande ancora senza risposta.

Anzio, il mal di testa improvviso e l’allarme lanciato dalla scuola

La giornata di Cristian era iniziata come tante altre. Il rientro in classe dopo la pausa natalizia, la normalità dei banchi e delle lezioni. In tarda mattinata, però, le insegnanti hanno notato il suo malessere e hanno contattato la famiglia segnalando un forte dolore alla testa. Un sintomo che, inizialmente, non sembrava indicare nulla di eccezionale, tanto da far pensare a un disturbo influenzale o a una forma di cefalea passeggera.

Nel corso delle ore successive il quadro clinico si è aggravato. Il dolore è diventato sempre più intenso e debilitante, fino a rendere necessario l’intervento del personale sanitario. L’ambulanza è arrivata nel pomeriggio e Cristian è stato trasferito d’urgenza in ospedale a Roma. In serata il ricovero al Bambino Gesù, uno dei principali centri pediatrici italiani, dove i medici hanno tentato ogni possibile manovra per salvarlo.

Il ricovero al Bambino Gesù e l’ipotesi di emorragia cerebrale

Le condizioni del dodicenne sono apparse subito critiche. Secondo le prime informazioni, la causa del decesso potrebbe essere riconducibile a un’emorragia cerebrale o a un aneurisma, eventi che possono manifestarsi senza segnali evidenti e risultare fatali anche in età molto giovane. Saranno gli accertamenti clinici e gli esami disposti dai sanitari a chiarire con precisione cosa abbia provocato il collasso improvviso.

Casi come questo, spiegano fonti mediche, mostrano quanto alcune patologie neurologiche possano evolvere in modo fulmineo. Sintomi iniziali comuni, come un mal di testa acuto, possono nascondere condizioni gravissime che richiedono interventi immediati. Nonostante la tempestività dei soccorsi e il trasferimento in una struttura di eccellenza, il tempo non è bastato.

Il dolore dello sport locale: il lutto della Grifone Soccer

La notizia della morte di Cristian è stata diffusa dalla Grifone Soccer Nettuno, la scuola calcio dove il ragazzo giocava con passione. La società ha deciso di sospendere tutte le attività per due giorni, come segno di rispetto e partecipazione al lutto. Numerosi club del territorio hanno fatto altrettanto, pubblicando messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Cristian era descritto come un ragazzo educato, sorridente, sempre pronto a dare il massimo in campo. Il suo allenatore, Luciano Bottoni, lo ricorda con parole cariche di affetto: «Si era inserito subito nel gruppo, aveva un grande spirito di squadra. Dava tutto durante gli allenamenti e le partite. Ricordo la sua gioia dopo una vittoria importante e l'orgoglio quando mi disse che lo avevano premiato come miglior difensore del torneo». Un ricordo che racconta non solo il giovane atleta, ma anche il bambino capace di costruire legami sinceri con i compagni.

I funerali ad Anzio e l’abbraccio di una città

L’ultimo saluto si è svolto sabato 10 gennaio nella Basilica di Santa Teresa, gremita di familiari, amici, compagni di scuola e di squadra. Una folla silenziosa ha accompagnato la famiglia Cirolla in uno dei momenti più dolorosi che si possano affrontare. Le maglie da calcio, i fiori e i messaggi lasciati all’esterno della basilica hanno raccontato meglio di qualsiasi parola l’affetto che circondava Cristian.

La sua scomparsa ha aperto una ferita profonda ad Anzio e nelle realtà sportive e scolastiche vicine. In tanti hanno espresso la necessità di maggiore attenzione ai segnali di malessere nei più giovani, senza creare allarmismi ma ricordando quanto sia importante non sottovalutare sintomi improvvisi e intensi.

Un dolore che chiede risposte e consapevolezza

Mentre la famiglia attende chiarezza dagli esami medici, resta il senso di impotenza davanti a una tragedia arrivata senza preavviso. La morte di un bambino colpisce sempre in modo particolare perché interrompe sogni, progetti e quotidianità che sembravano appena iniziate. In casi come questo, il racconto dei fatti si intreccia con la necessità di informare e sensibilizzare, affinché episodi simili trovino una risposta sempre più tempestiva.