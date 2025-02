Anzio, dieci unità abitative sottratte agli occupanti abusivi restituite agli aventi diritto

Non arretra la strategia della Questura di Roma per il recupero di spazi ed immobili sottratti alla proprietà privata da occupanti senza titolo.

Questa mattina, 11 febbraio 2025, a partire dalle prime ore dell’alba, sotto il coordinamento del Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Anzio (Rm), sono iniziate le operazioni che hanno consentito di ripristinare il diritto di proprietà, in tutto il suo vigore, di 10 unità abitative che da tempo erano finite nelle mani di occupanti senza titolo nella zona di via Lago Maggiore.

I soggetti che sono stati trovati all’interno dei singoli appartamenti sono stati identificati e saranno denunciati all’autorità giudiziaria.

Nel dettaglio, tre appartamenti sono stati riaffidati ai vincitori delle aste immobiliari che nel corso degli ultimi mesi si erano perfezionate.

Gli altri sette, invece sono stati rimessi nella disponibilità dell’ente proprietario – l’Istituto vendite giudiziarie – per i successivi adempimenti amministrativi in favore degli assegnatari.

Durante le operazioni, che hanno visto in campo Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale, non si sono registrate criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica

Le stesse sono state peraltro messe in atto in linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine della sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Roma.

L’azione odierna si inserisce in una campagna di più ampio respiro che sta incrociando, senza esclusione, tutte le aree urbane della provincia, con un’azione di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità.

© Riproduzione riservata