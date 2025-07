Anzio, due arresti per violenza di genere: ex convivente picchia una donna, 19enne perseguita una 14enne

Nel territorio compreso tra Anzio, Nettuno e Marina Tor San Lorenzo, l’attività dei Carabinieri ha portato a due arresti distinti ma collegati da un filo comune: la violenza di genere. Entrambi gli interventi, condotti in flagranza di reato, rientrano nelle azioni previste dal cosiddetto Codice Rosso, il pacchetto normativo che consente di attivare percorsi prioritari per la tutela delle vittime di abusi e maltrattamenti.

Gli episodi, avvenuti nei giorni scorsi, testimoniano un'attenzione costante delle forze dell'ordine nei confronti di un fenomeno che, nonostante gli strumenti legislativi e le campagne di sensibilizzazione, continua a manifestarsi in forme gravi e allarmanti.

Nettuno: aggredisce l’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento

Il primo intervento ha avuto luogo a Nettuno, dove una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio è intervenuta in seguito a una segnalazione per una lite tra ex conviventi. I militari, una volta sul posto, hanno trovato una donna italiana di 60 anni visibilmente scossa e con segni evidenti di un'aggressione fisica.

La vittima, pur non volendo inizialmente sporgere querela, ha riferito dettagli importanti su quanto accaduto e, soprattutto, su una serie di episodi di violenza pregressi, già noti alle autorità. L'uomo, un suo coetaneo, era infatti già stato destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento.

Nonostante l’assenza di una denuncia formale, le dichiarazioni della donna e le condizioni cliniche riscontrate (con una prognosi di 30 giorni) hanno permesso ai Carabinieri di procedere all’arresto in flagranza per maltrattamenti e lesioni personali. L’intervento immediato ha evitato conseguenze ulteriori e potenzialmente più gravi.

Marina Tor San Lorenzo: perseguita una 14enne e la ricatta con immagini intime

Il secondo caso si è verificato a Marina Tor San Lorenzo, frazione del Comune di Ardea, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un ragazzo italiano di 19 anni per atti persecutori e detenzione di materiale pedopornografico. A innescare l'operazione è stata la testimonianza di una ragazza di appena 14 anni, che si è presentata presso la caserma accompagnata dal padre e supportata da una psicologa della Procura di Velletri.

La minore ha raccontato di essere vittima di una persecuzione continua da parte dell’ex fidanzato, il quale, dopo la fine della loro relazione, avrebbe iniziato a minacciarla con la diffusione online di fotografie intime. Le minacce, ripetute nel tempo, avevano generato nella giovane uno stato di ansia e paura tali da rendere necessario un intervento immediato delle autorità.

La successiva perquisizione, eseguita sia a livello personale sia all'interno del domicilio del sospettato, ha permesso di rinvenire nel telefono cellulare del giovane le immagini compromettenti della minorenne, rafforzando in modo decisivo il quadro accusatorio.

Tradotti nel carcere di Velletri

Entrambi gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Velletri, dove rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli ulteriori sviluppi delle indagini. Come previsto dall’ordinamento, al momento i due individui sono sottoposti a indagini preliminari e devono essere considerati non colpevoli fino a sentenza definitiva.

Un impegno costante contro la violenza di genere

Le due operazioni condotte dai Carabinieri della Compagnia di Anzio confermano una linea operativa improntata alla tempestività e alla tutela effettiva delle vittime. In entrambi i casi, il lavoro di ascolto e la capacità di intervenire rapidamente hanno consentito di interrompere situazioni potenzialmente pericolose.

Questi episodi si inseriscono in un contesto più ampio, in cui la collaborazione tra forze dell’ordine, magistratura e servizi di supporto psicologico è essenziale per affrontare la violenza di genere in tutte le sue forme: dai maltrattamenti in famiglia allo stalking fino alle più gravi violazioni della privacy delle minori.

I fatti di Nettuno e Marina Tor San Lorenzo ricordano quanto sia ancora fondamentale mantenere alta l’attenzione pubblica e istituzionale su dinamiche che, spesso, si consumano nel silenzio delle relazioni personali. Gli interventi delle forze dell’ordine si rivelano cruciali, ma è altrettanto importante che le vittime – e chi sta loro vicino – trovino il coraggio e gli strumenti per chiedere aiuto.

© Riproduzione riservata