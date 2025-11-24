Anzio e Nettuno, quattro arresti: escalation di violenze e controlli antidroga

Nel fine settimana appena trascorso, il litorale di Anzio e Nettuno ha vissuto ore intense segnate da quattro arresti che hanno messo in luce criticità diverse, dal maltrattamento famigliare allo spaccio. Gli interventi della Polizia di Stato, eseguiti dal Commissariato locale con il supporto della Polizia Ferroviaria, hanno permesso di fermare situazioni che rischiavano di degenerare ulteriormente e di bloccare attività illegali già in corso. Le informazioni diffuse arrivano dalle note ufficiali delle forze dell’ordine, che descrivono un quadro operativo denso e articolato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Arresti ad Anzio e Nettuno: escalation di violenze e controlli sempre più serrati

Il primo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio ad Anzio, dopo una segnalazione che indicava una lite in un appartamento. Gli agenti, giunti sul posto, si sono trovati davanti un uomo fuori controllo che stava minacciando i genitori. Ogni tentativo di dialogo si è rivelato vano e, quando la situazione è peggiorata, l’uomo ha rivolto la propria aggressività anche contro i poliziotti. Il fermo è scattato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, un atto necessario per proteggere i presenti e riportare ordine in un contesto già molto teso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Arresti ad Anzio e Nettuno: aggressione durante un controllo notturno

Poche ore dopo, nel pieno della notte, un controllo di routine ha portato al secondo arresto. Un’auto è stata fermata per verifiche, ma il conducente ha mostrato documenti sospetti e circolava senza assicurazione. Portato in Commissariato per ulteriori accertamenti, ha reagito insultando gli agenti e poi colpendoli. Anche per lui è arrivato l’arresto per resistenza e lesioni, un episodio che conferma la crescente attenzione delle pattuglie verso comportamenti pericolosi lungo le strade del litorale.

Arresti ad Anzio e Nettuno: attività investigativa e vendita di droga dal cancello di casa

Il terzo intervento è legato a un’indagine già avviata nei giorni precedenti, condotta dagli agenti del Commissariato con la Polizia Ferroviaria. Nel mirino c’era un giovane conosciuto per la gestione di un giro di spaccio che aveva installato un sistema di videosorveglianza davanti alla propria abitazione. Gli investigatori hanno monitorato i movimenti del sospettato, osservando un rapido scambio con un acquirente. Il blitz è scattato immediatamente: fermato il compratore, trovato con una dose appena acquistata, l’operazione si è spostata nell’abitazione del sospetto. All’interno sono stati sequestrati cocaina già divisa, bilancini, materiale per confezionare le dosi e denaro. Riscontri netti che hanno portato all’arresto del giovane. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Arresti ad Anzio e Nettuno: controllo domiciliare e nuova scoperta di droga

L’ultimo arresto è avvenuto durante un controllo domiciliare programmato. Appena entrati in casa, gli agenti hanno percepito un odore forte di sostanze stupefacenti. Il giovane presente, già soggetto a prescrizioni, ha ammesso di aver consumato cannabis la sera precedente. La perquisizione successiva ha portato alla scoperta di hashish, marijuana, cocaina e crack divisi in diversi formati, oltre a telefoni, bilancini e denaro. Un tentativo maldestro di liberarsi di altra droga non ha impedito l’arresto per detenzione ai fini di spaccio.