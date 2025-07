Anzio: il rottweiler della nonna azzanna i due nipotini in codice rosso. Sopprimere le razze pericolose?

Un mattino di paura a Lavinio

In un quartiere di Lavinio, precisamente in una villetta al Lido delle Sirene, la serenità è stata bruscamente interrotta. La mattina del primo luglio ha visto due fratellini, di soli 8 e 10 anni, vittime di un’aggressione da parte del rottweiler di famiglia. Il cane apparteneva alla nonna dei piccoli e viveva nel giardino della casa. Secondo le prime ricostruzioni, i bambini sarebbero stati attaccati improvvisamente mentre giocavano all’aperto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il coraggio della nonna

A fronte dell’inattesa aggressione, la nonna ha dimostrato un coraggio straordinario. Nonostante il panico del momento, è riuscita a intervenire tempestivamente per allontanare il cane dai suoi nipotini. L’animale aveva infatti scavalcato una recinzione per avventarsi sui bambini. Dopo averli messi in salvo, la donna ha immediatamente lanciato l’allarme contattando i servizi d’emergenza. In breve tempo, i carabinieri e i sanitari del 118 sono giunti sul posto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Soccorsi rapidi ed efficienti

I due fratelli sono stati trasferiti in eliambulanza al rinomato ospedale Bambino Gesù di Roma. Sebbene le ferite riportate siano gravi – uno dei bambini ha profonde lesioni alla schiena e l’altro alla testa – i medici hanno rassicurato che non sono in pericolo di vita. Tuttavia, rimane aperta la possibilità che debbano sottoporsi a interventi chirurgici per ridurre al minimo le conseguenze dei morsi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Indagini in corso

La vicenda ha sollevato numerosi interrogativi che ora spetta ai carabinieri chiarire. Le indagini si concentrano sulle condizioni in cui era tenuto il rottweiler e sulle dinamiche che hanno portato all’attacco dei bambini. Attualmente, la nonna non è formalmente indagata per omessa custodia dell’animale. Tuttavia, gli inquirenti stanno preparando un dettagliato rapporto da inoltrare alla Procura di Velletri per eventuali sviluppi giudiziari. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un precedente doloroso

L’incidente riporta alla mente un tragico evento avvenuto pochi mesi fa a Manziana. In quell’occasione, tre rottweiler avevano aggredito Paolo Pasqualini mentre faceva jogging nei boschi del paese. L’uomo era stato trovato senza vita dopo l’attacco dei cani. Questi episodi sollevano domande sulla gestione degli animali domestici e sulla prevenzione di simili tragedie e c’è chi torna a chiedere che la politica si interessi di un problema che anni fa l’allora ministro Sirchia intendeva risolvere sopprimendo le razze più aggressive, pericolose per l’uomo.

© Riproduzione riservata