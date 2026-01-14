Anzio, rapina violenta in strada: 44enne picchiato e derubato, arrestati due uomini in uno stabile abbandonato

Un uomo a terra, a margine della carreggiata, con segni evidenti di percosse e uno stato di agitazione che raccontava più delle parole. È partita da una segnalazione alla Centrale Operativa la risposta immediata dei Carabinieri ad Anzio: in via di Valle Schioia, i militari hanno soccorso un 44enne residente, poi trasportato al Pronto Soccorso, e avviato le ricerche dei presunti aggressori. Nel giro di poco tempo, l’azione si è chiusa con due arresti e con il recupero del telefono sottratto, ancora in mano agli indagati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Anzio, l’allarme in via di Valle Schioia e l’intervento immediato dei Carabinieri

Secondo quanto comunicato in via ufficiale dall’Arma, i Carabinieri della Stazione di Anzio, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, sono intervenuti dopo la segnalazione di una persona a terra lungo la strada. Sul posto è stato rintracciato il 44enne, che presentava chiari segni di violenza e appariva scosso e in forte agitazione. La scena, in un tratto urbano dove il transito non si ferma mai del tutto, ha imposto tempi rapidi: prima l’assistenza alla vittima, poi l’avvio delle ricerche. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Anzio, la rapina dopo una discussione: calci, pugni e il cellulare portato via

Ai Carabinieri, l’uomo ha riferito di essere stato avvicinato da due soggetti a lui noti. Dopo una breve discussione, sempre secondo la ricostruzione raccolta sul posto, sarebbe scattata l’aggressione: calci e pugni, quindi la sottrazione del telefono cellulare. Un’azione violenta, consumata in strada, che ha lasciato il 44enne a terra e gli aggressori in fuga a piedi, nel tentativo di far perdere le tracce. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Anzio, le ricerche a tappeto e il ritrovamento in uno stabile abbandonato

La svolta è arrivata grazie alla tempestività dell’intervento e alle informazioni fornite dalla vittima: caratteristiche fisiche, dettagli utili e direzione di fuga. Elementi che, nella dinamica delle indagini sul territorio, possono fare la differenza nei primi minuti. I militari hanno avviato subito le ricerche nell’area e, a breve distanza dal luogo della rapina, hanno individuato due uomini all’interno di uno stabile abbandonato. Lì è scattato il controllo, seguito dalla perquisizione.

Anzio, recuperato il telefono rubato: arrestati un 34enne pakistano e un 40enne indiano

Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno rinvenuto il telefono cellulare appena sottratto, ancora in possesso dei due soggetti. A quel punto, i militari hanno arrestato un 34enne del Pakistan e un 40enne indiano, entrambi senza fissa dimora, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. L’episodio, oltre alla violenza dell’azione, riaccende l’attenzione sui reati predatori in strada e sul rischio che discussioni e tensioni degenerino in pochi istanti.

Anzio, soccorsi al 44enne e trasferimento a Velletri: il punto sull’inchiesta

La vittima è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti. Gli arrestati, invece, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sul fronte investigativo, il recupero immediato del bene sottratto e l’individuazione dei due indagati in tempi ristretti rappresentano un passaggio decisivo per la ricostruzione dei fatti e per le successive valutazioni della magistratura.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento e la fase delle indagini preliminari, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.