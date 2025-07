Anzio, Stazione treni Lavinio: droga nascosta tra i binari e i cespugli, tre arresti della Polizia di Stato

Un intervento mirato per riportare sicurezza e decoro attorno allo scalo ferroviario di Lavinio. Nelle ultime due settimane, la Polizia di Stato ha intensificato la presenza sul territorio, organizzando controlli straordinari che hanno portato all’arresto di tre persone e al sequestro di sostanze stupefacenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Controlli mirati per contrastare degrado e microcriminalità

L’operazione, messa a punto dalla Questura di Roma in collaborazione con il Compartimento di Polizia Ferroviaria, ha visto la partecipazione degli agenti del Commissariato Anzio-Nettuno. Il dispositivo di sicurezza ha interessato sia l’area interna che quella esterna della stazione di Lavinio, nota per segnalazioni di episodi di degrado e insicurezza lungo i binari.

Il bilancio delle due giornate di controlli – distanziate di una settimana – parla di oltre 250 persone identificate e veicoli controllati. L’attività ha portato al sequestro complessivo di circa 100 grammi di hashish e all’arresto di tre uomini, due di origine marocchina e uno ghanese.

La droga nascosta tra i binari e i cespugli

Il primo arresto è avvenuto pochi minuti dopo l'inizio del servizio. Gli agenti hanno notato uno scambio sospetto di denaro e sostanza stupefacente tra un cliente e un cittadino marocchino. Quest'ultimo aveva ricavato un nascondiglio tra le strutture della stazione, utilizzato come base logistica per la droga. Grazie al fiuto del cane antidroga Isco, sono stati rinvenuti oltre 20 kg di cocaina confezionata per la vendita al dettaglio nascosti tra i rami di una siepe lungo i binari.

Poco distante, lo stesso cane ha individuato un altro panetto contenente 32 grammi di hashish. L'uomo, 41 anni, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Poco distante, lo stesso cane ha individuato un altro panetto contenente 32 grammi di hashish. L’uomo, 41 anni, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Altro arresto per droga e violazione arresti domiciliari

Un secondo cittadino marocchino, 21 anni, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a scavalcare una recinzione metallica per accedere a una fabbrica adiacente la stazione. Gli agenti hanno atteso e osservato i suoi movimenti: pochi minuti dopo, il giovane è uscito con della droga nascosta. All’interno dello stabile, Isco ha fiutato altri 80 grammi di hashish. Già sottoposto agli arresti domiciliari, il ragazzo è stato nuovamente arrestato.

Provvedimento restrittivo per un terzo soggetto

Il terzo arresto riguarda un cittadino ghanese di 30 anni, fermato durante un controllo di routine. Sull’uomo pendeva un ordine di rintraccio per reati legati agli stupefacenti. Dopo la verifica delle generalità, è scattato l’accompagnamento in carcere.

La strategia di presidio continuerà

Le operazioni condotte alla stazione di Lavinio sono parte di una più ampia strategia di controllo del territorio che la Questura di Roma ha avviato nei nodi ferroviari considerati più sensibili. L'obiettivo è prevenire fenomeni di spaccio, degrado urbano e garantire maggiore sicurezza ai pendolari e ai frequentatori abituali dello scalo.

I controlli straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l'impiego congiunto di personale della Polizia di Stato e unità cinofile antidroga, per rispondere concretamente alle preoccupazioni espresse dai cittadini e dai comitati di quartiere.

Informazioni per i pendolari

Gli utenti della linea ferroviaria sono invitati a collaborare segnalando comportamenti sospetti alle forze dell’ordine. La presenza visibile degli agenti rappresenta un deterrente per le attività illecite, ma le segnalazioni della cittadinanza restano un elemento fondamentale per il successo delle operazioni.

