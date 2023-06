Anzio, splendida cittadina in provincia di Roma, sul litorale laziale, il 16, 17 e 18 giugno diventerà la Capitale dello Street Food, ospitando l’evento più atteso dell’estate 2023. Il coloratissimo tour firmato TTS torna ad Anzio, località ricca di storia, cultura e mare meraviglioso. Dopo aver travolto di gusto e divertimento molti quartieri della Capitale, sbarca finalmente in riva al mare.

Il percorso dello Street Food si articolerà anche in questa occasione sulle due Piazze nel centro città: Piazza Pia e Piazza Garibaldi creeranno un villaggio food per tutta la famiglia, e ospiteranno una brigata di selezionatissimi street chef che a bordo di ApeCar, Food Truck e Stand Cucina offriranno il meglio della cucina “on the road”.

Piatti delle tradizioni italiane e internazionali

Gli Street Chef si sfideranno tra fornelli e padelle a colpi di ricette gourmet e piatti espressi preparati di fronte ai vostri occhi dando vita al più grande ristorante sotto le stelle del litorale romano a due passi dal mare. Il profumo della brezza marina accompagnerà degustazioni da leccarsi i baffi, piatti delle tradizioni italiane ed internazionali ma anche novità accattivanti in una location ricca di luci e colori.

Un’occasione da non perdere in una delle più belle città del litorale laziale per una tre giorni indimenticabile che vi accompagnerà in un viaggio gastronomico davvero unico.

Per l’occasione TTS, come nel suo stile ormai conosciuto ed apprezzato, presenterà per la tappa di Anzio la sua una nuova veste, con scenografie ed allestimenti tutti nuovi e trasformerà lo spazio nelle due piazze in uno spettacolo pieno di sorprese.

Cosa troverete?

Food Truck, ApeCar e stand Cucina si sfideranno a colpi di padelle fiammanti per trasformare preziose materie prime in piatti gourmet da leccarsi i baffi. Racconteranno la nostra penisola attraverso il gusto autentico dei suoi piatti, come panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà.

Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace. Approdando in Puglia, le autentiche bombette di Cisternino cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made. Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline fritte al momento e cremini ascolani; passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora.

E come non citare il mitico carciofo alla giudia? Panini con scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura. Fantastici hamburger di carne maremmana. Pizza fritta e tanti cartocci misti, da perdere la testa.

Sapori dal mondo

Le proposte internazionali del nostro menù potrebbero davvero stupirvi! Come nelle vere steak house americane, potrete gustare uno slow smoked BBQ con costine di maiale, chicken wings, pulled pork e molto altro. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita; per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone, accompagnata da sangria artigianale.

Per gli amanti del dolce

Per i più golosi, tiramisù espresso, cheesecake, sacher e brownies home-made. Cannoli e cremolati siciliani, delizie al pistacchio e tante altre dolci sorprese.

E da bere?

In esclusiva per il TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda non filtrata, una vera eccellenza. La Drink Zone proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, frutta e ottimi cocktail. Un’atmosfera colorata da mille lucine, giochi di luci e musica in cui poter gustare le nostre eccellenze “on the road” in perfetto stile TTSFood! Saranno 3 giorni all’insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di strada.

Come arrivare ad Anzio da Roma

Si può raggiungere Anzio da Roma in auto, bus, e treno, oltre che in taxi.

In treno

Il viaggio in treno è confortevole e accogliente. Il treno parte dalla stazione Termini, ci sono 18 treni diretti in partenza ogni giorno da Termini; il percorso ferrato da Roma ad Anzio è lungo 56 chilometri, comprende 11 fermate e impiega un’ora per arrivare alla stazione di Anzio. Una volta scesi dal treno, il centro della cittadina si raggiunge facilmente a piedi entro 15-20 minuti.

In auto

In automobile Anzio dista 60 km dalla Capitale percorribili in 59 minuti di viaggio.

In autobus

Dalla stazione metro Anagnina, all’uscita vi sono i pullman del capolinea Cotral diretti nelle varie località del Lazio, tra cui Anzio. Il viaggio dura 2 ore. Il percorso di 65 chilometri comprende 7 fermate.

Il Menù

LE BONTA’ SICILIANE: Cucina tipica siciliana

POLYPUS APULIAE: Polpo arrosto, focaccia barese e tipicità pugliesi

LA BOMBETTA: Bombette di Cisternino allo spiedo

ITALIAN’S BBQ: Pulled pork, ribs e smoked BBQ

BIZZI – L’ARROSTICINO: Arrosticini, chips espresse e carciofo alla Giudia

LA RUEDA: Paella valenciana, empanadas, patata bravas e sangria

PICANHERIA BRAZILIAN : vari panini con picanha alla brace

NEPPO: fagottini di pizza fritta farciti con cucina romana

I BUTTERI: Pasta mantecata in forma di parmigiano o pecorino, supplì misti

OLIVA TIME: Olive e cremini ascolani

P.R. & P: Panino di Pinsa romana con pullet pork, hamburger, salsiccia

AL FUSO: focaccia di Altamura con vari condimenti e caciocavallo impiccato

PORCO BRADO: panini con cinta senese (miglior panino agli European street food Awards)

COCO LOCO: Nachos, burritos e tacos messicani

BILLI’S – MAREMMA BONA: Hamburger gourmet di carne Toscana

DON FRITTO: verdure, polpette, supplì e tante ghiottonerie rigorosamente fritte

SFIZIO CAPITALE: Cuoppo di pesce fritto espresso

AO!: Panino con scottona sfilacciata

COOKIE JAM: Tiramisù espresso e torte artigianali

ROLLETTO: Kurtos Kalacs (dolce Ungherese)

BIRRERIA: Birra cruda bavarese non filtrata

Appuntamento quindi dal 16 al 18 Giungo per la tappa di Anzio del nuovo TTS Street Food Tour.

Orario Evento

Venerdì 16 Giugno dalle 17:00 alle 24:00; Sabato 17 Giugno dalle 17:00 alle 24:00; Domenica 18 Giugno dalle 17:00 alle 24:00. L‘ingresso è libero.

© Riproduzione riservata