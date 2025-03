Aperitivo di primavera con l’Arte: un incontro di gusto e cultura a Villa la Mimosa

Un evento esclusivo tra arte pittorica e sapori prelibati

La IX edizione di “Aperitivo di Primavera con l’Arte” è un appuntamento immancabile per gli amanti dell’arte e della gastronomia di alta classe. L’evento, che si terrà domenica 23 marzo 2025 presso la splendida Villa La Mimosa a Formello, promette di coniugare l’eccellenza pittorica con il meglio delle tradizioni enogastronomiche italiane. Un’opportunità unica per vivere una giornata all’insegna dell’arte e del buon gusto, in compagnia di prestigiosi ospiti.

I protagonisti dell’arte e della cucina

Quest’anno, l’evento si arricchisce della partecipazione di alcuni tra i più talentuosi artisti italiani, che esporranno le loro opere di pittura. Tra i nomi più attesi ci sono Athos Faccincani, Ferdinando Codognotto, Eugenio Sgaravatti, Enrico Benaglia e Vittorio Paradisi, che porteranno la loro arte a raccontare il tema della primavera in una cornice che mescola raffinatezza e creatività.

Ma “Aperitivo di Primavera con l’Arte” non è solo una celebrazione dell’arte visiva. Il cibo, in questo contesto, diventa un’ulteriore espressione artistica. La giornalista e ideatrice di eventi Luana Cavazzuti ha selezionato con cura alcune delle migliori prelibatezze della tradizione enogastronomica italiana. Tra le delizie servite, ci saranno le dolci creazioni di Alfonso Caputo, le mozzarelle al tartufo di Vincenzo Tammaro, e le specialità del Panificio Antica Forneria Molettieri di Napoli. A completare l’esperienza gastronomica, i pregiati vini di Casale del Giglio, presentati dalla sommelier Cinzia Franceschini, che accompagneranno i piatti in modo impeccabile.

Madrina e ospiti d’eccezione

A fare da madrina a questa edizione della manifestazione sarà la Contessa Silvana Pascale Augero, storica della moda e del bon ton, che aggiungerà un tocco di eleganza all’evento. La serata sarà arricchita dalla presenza di numerosi ospiti illustri, tra cui il regista e scrittore Enrico Vanzina, la giornalista Rosanna Lambertucci, e diversi esponenti della nobiltà e della cultura italiana. Tra loro, il principe Guglielmo Marconi Giovanelli, il marchese Giuseppe Ferrajoli, e il noto penalista avv. Nino Marazzita. A dare il proprio contributo alla manifestazione anche la presenza di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, come gli attori Alex Partexano, Max Parodi ed Eleonora Vallone.

Un momento particolarmente emozionante sarà dedicato a un ricordo speciale per Elvino Echeoni, pittore di grande talento recentemente scomparso. A tributargli omaggio ci saranno Remo Panacchia e Benito Corradini, che ricorderanno il contributo che l’artista ha dato al mondo dell’arte.

Un viaggio sensoriale tra cultura, arte e sapori

Questa manifestazione si presenta come un vero e proprio viaggio sensoriale, dove i partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera che celebra l’arte e la cultura italiana a 360 gradi. La kermesse non è solo un’occasione per apprezzare l’arte pittorica e la gastronomia, ma anche un momento di incontro e discussione tra i protagonisti di diversi ambiti culturali. Le personalità del mondo della moda, del cinema, della cultura e della gastronomia si incontrano per celebrare insieme il patrimonio italiano, portando un po’ di Italia nel mondo.

Musica e divertimento per un evento completo

La parte musicale dell’evento sarà affidata a Renato Frasca, leader del Trio “The Kingray 72”, e a Dagus, dj polistrumentista, che arricchiranno la giornata con selezioni musicali che accompagneranno il pubblico in un’atmosfera unica. La musica si fonde perfettamente con l’arte e la gastronomia, creando un’esperienza che coinvolgerà tutti i sensi.

La IX edizione di “Aperitivo di Primavera con l’Arte” è ormai un evento imperdibile, dove l’arte, la cultura e la cucina italiana si incontrano per celebrare la bellezza e le eccellenze del nostro Paese a Villa La Mimosa.

