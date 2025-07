Appello bis sul caso Serena Mollicone: si riparte il 22 ottobre

Un caso che torna alla ribalta

Il 22 ottobre sarà una data cruciale per la giustizia italiana. Si apre nuovamente il sipario sul controverso caso dell'omicidio di Serena Mollicone, la giovane ragazza di Arce brutalmente uccisa nel lontano 2001. La Corte d'Assise d'Appello di Roma vedrà l'inizio del processo di Appello bis, un nuovo capitolo legale che coinvolge figure già al centro delle precedenti udienze: Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri locale, il figlio Marco e la moglie Anna Maria, tutti accusati di concorso nell'omicidio.

L’intervento della Corte di Cassazione

A dare una nuova direzione al caso è stato l'intervento della Corte di Cassazione lo scorso 11 marzo. Con una decisione significativa, la Corte ha annullato le precedenti assoluzioni in secondo grado per i Mottola, accogliendo il ricorso presentato dalla procura generale della Corte d'Appello. Tuttavia, questa nuova fase del processo non coinvolge due altri protagonisti inizialmente parte dell'accusa: i carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, per i quali il ricorso non è stato accolto.

Il contesto del nuovo processo

L’aula del tribunale si prepara a riaprire le porte a una storia che ha segnato profondamente la comunità locale e catturato l’attenzione nazionale. Le aspettative sono alte, e l’esito potrebbe finalmente gettare luce su eventi rimasti troppo a lungo avvolti nel mistero. La famiglia della vittima spera in un verdetto definitivo che porti giustizia e pace dopo anni di incertezza e dolore.

Cosa ci aspetta

Mentre si attende che il tribunale si pronunci, gli occhi sono puntati sulle prove e le testimonianze che verranno riesaminate durante questo procedimento. Le speranze sono rivolte verso un chiarimento definitivo che ponga fine ai dubbi e alle controversie sorte negli anni. L'appuntamento in aula è fissato: sarà un giorno importante non solo per chi cerca giustizia ma anche per chi segue con attenzione lo sviluppo del sistema giudiziario italiano.

