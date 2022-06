Applausi alla prima nazionale di “Romanzo di un Mostro”

Ha avuto unanimi consensi alla Casa del Cinema di Roma la presentazione e la prima proiezione nazionale di “Romanzo di Un Mostro”, il cortometraggio prodotto dalla Human Film International e ispirato agli ultimi delitti del mostro di Firenze.

Prima della proiezione, guidati dal conduttore Stefano Raucci coadiuvato dall’attrice e volto Rai Noemi Gherrero (conduttrice di Le Parole per Dilro su Rai3), il regista e autore Daniele Santamaria Maurizio e il produttore Manuel Kerry hanno preso la parola.

Erano presenti in sala attori, addetti ai lavori e giornalisti

“A differenza di altri docu-film che hanno raccontato il mostro di Firenze ricostruendo la vicenda giudiziaria, io ho cercato di fare un lavoro di interpretazione psicologica, su un caso che ancora oggi lascia in sospeso molti interrogativi. Se questo film serve anche a riaprire o ad alimentare qualche riflessione, ne siamo contenti. Quale messaggio ho voluto lanciare? Lascio al pubblico la facoltà di vedere e di giudicare, senza alcun condizionamento” ha detto il regista Daniele Santamaria Maurizio.

Da sinistra, il regista e il produttore di “Romanzo di un Mostro”

Il produttore Manuel Kerry ha voluto ringraziare le persone che hanno reso possibile tutto: “Dopo la pandemia e tutti i problemi che abbiamo attraversato in questo ultimo periodo delle nostre vite A un certo punto volevo quasi mollare, poi la mia famiglia in primis, il regista e grande amico Daniele Santamaria Maurizio e tutto lo staff mi hanno dato la forza per andare avanti e portare a termine il lavoro. Ringrazio tutti, ognuno per il contributo dato, piccolo o grande che sia stato”.

Tutto lo staff ha lavorato per l’ottima riuscita dell’evento

Prima di salutare tutti i presenti per un brindisi finale, sono stati ringraziati anche addetti ai lavori e ospiti presenti in sala (dal casting director Franco Alberto Cucchini alla stilista Diana Dieppa, solo per citarne alcuni) e tutto lo staff che ha lavorato con la Human Film International: dal co-produttore Ermanno Camerota al responsabile marketing Alessandro Ganguzza al responsabile Social e Web Manuel Masiello, alla costumista Rosy Guadalupi, ai collaboratori Marco Santamaria Maurizio e Gianluca Caperna per arrivare al maestro Alessandro Esseno (autore della colonna sonora). Alla fine applausi a scena aperta per tutti prima di spostarsi in giardino per un ricco brindisi e i saluti di rito.