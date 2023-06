Apple, arriva Vision Pro: nuovo visore per la realtà aumentata

(Adnkronos) – "Oggi è arrivato l'inizio di una nuova era per l'informatica". Ad affermarlo è il Ceo di Apple, Tim Cook presentando l'Apple Vision Pro, il nuovo visore per la realtà virtuale e aumentata. "Proprio come il Mac ci ha introdotto al personal computing e l'iPhone ci ha introdotto al mobile computing, Apple Vision Pro ci introduce allo spatial computing. Costruito su decenni di innovazione Apple, Vision Pro è avanti anni ed è diverso rispetto a qualsiasi altra cosa creata prima, con un nuovo rivoluzionario sistema di input e migliaia di innovazioni rivoluzionarie. Fa vivere esperienze incredibili per i nostri utenti e nuove entusiasmanti opportunità per i nostri sviluppatori", ha spiegato Cook. Il prezzo di Apple Vision Pro parte da 3.499 dollari e sarà disponibile all'inizio del prossimo anno negli Stati Uniti e con altri paesi che si aggiungeranno nel corso del 2024. Con Apple Vision Pro per gli utenti sarà possibile interagire con voce, occhi e mani in modo naturale, sia per l’intrattenimento che per il lavoro. "Attraverso una stretta integrazione di hardware e software – commenta Mike Rockwell, Vice President Technology Development Group di Apple-, abbiamo progettato un computer spaziale autonomo in un fattore di forma indossabile compatto che è il dispositivo elettronico personale più avanzato di sempre". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

