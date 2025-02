Apple Cake, non c’entra nulla l’iPhone | Questo è il dolce che mette tutti d’accordo: leggero, gustoso e velocissimo

L’Apple Cake fa venire l’acquolina in bocca solo a guardarla e puoi prepararla in pochi minuti e con gli ingredienti che hai già in frigo.

Lascia perdere le ricette complicate piene di dressing e procedimenti complicati, con questa torta semplice conquisti grandi e piccini.

Alla Apple Cake nessuno potrà dire di no, mette d’accordo qualsiasi palato, grazie alla sua consistenza soffice e al suo gusto goloso.

Ti faranno tutti i complimenti per il sapore dolce e la pasta morbida di questa Apple Cake.

Ecco come fare un dolce ottimo, che piace a tutti senza mettere a soqquadro tutta la cucina, è una vera goduria.

Apple Cake, il dolce irresistibile e semplice da preparare

Quando si sente parlare di Apple Cake subito si pensa alle torte in stile inglese alte, piene di zuccheri, di glasse e di dressing. Questa però non è una torta all’americana ma è un dolce semplice, che si può realizzare anche quando non si ha molto tempo a disposizione. Tutto il procedimento dura massimo mezz’ora e il risultato è sorprendente.

La Apple Cake è senza zucchero e non è la solita crostata di mele, né la torta alla mela della nonna, con crema pasticceria. Questa soffice bontà si distingue per la presenza del cacao e può essere servita sia a colazione che a merenda, oppure come uno spuntino goloso. Dunque se ti stai chiedendo quale dessert preparare per un fine pasto sfizioso, ti suggeriamo di seguire questa ricetta. Il procedimento è facile. Non serve essere dei cuochi provetti, né degli chef stellati per riuscire a realizzare questa irresistibile Apple Cake. Scopri quali sono gli ingredienti che ti occorrono e preparati a ricevere tantissimi complimenti da tutti i tuoi ospiti.

La ricetta golosa che conquista ogni palato

Come si legge sul sito web www.ricettasprint.it, per la Apple Cake servono 2 mele mature, 4 cucchiai di cioccolato amaro al 70%, 1 cucchiaio di dolcificante a base di eritritolo, 200 g di cioccolato fondente al 70% e 2 uova. Per prima cosa occorre lavare e sbucciare le mele, tagliarle a pezzetti e frullarle. Una volta creata una colpa densa, a questa va aggiunta il cioccolato in polvere.

Poi vanno aggiunge anche le uova e il cioccolato, che precedentemente deve essere sciolto a bagnomaria o anche semplicemente utilizzando il forno a microonde. A questo punto basta aggiungere il dolcificante e inserire tutto l’impasto in una teglia capiente, meglio se uno stampo da brownie. A questo punto, inserendo nel forno preriscaldato l’impasto per 20 minuti a 180°, la torta alle mele sarà pronta per essere gustata. Se proprio lo desideri puoi decorare la torta con zucchero a velo. Buon appetito.