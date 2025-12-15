Roma si dota di un nuovo spazio pubblico dedicato alla città che cambia. Si chiama Metropolitano Urban Center ed è il primo urban center promosso e realizzato da Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma, con l’organizzazione di Risorse per Roma S.p.A., nato per informare e coinvolgere la cittadinanza sulle politiche pubbliche e sui processi di trasformazione urbana che interessano sia la Capitale sia i 120 Comuni dell’area metropolitana.

La presentazione ufficiale è avvenuta alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, dell'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia, della consigliera delegata al Bilancio e Patrimonio Cristina Michetelli, del presidente del comitato scientifico Amedeo Schiattarella e di don Francesco Scalzotto, in rappresentanza del comitato d'onore della mostra inaugurale.

Apre Metropolitano Urban Center Roma: dove si trova e come nasce lo spazio

Metropolitano ha sede in viale Manzoni 34 e si sviluppa su quattro piani completamente accessibili, per un totale di circa 1.500 metri quadrati, che comprendono 450 metri quadrati di giardino esterno. L’edificio rientra nello storico compendio dell’ITIS Galilei ed è stato messo a disposizione da Città Metropolitana in base a un protocollo d’intesa sottoscritto a ottobre 2023 con Roma Capitale.

La struttura, essendo un bene vincolato, è stata interessata da lavori di ristrutturazione, consolidamento strutturale e ridefinizione delle superfici interne, effettuati da Città Metropolitana con la collaborazione della Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.

Roma Capitale ha sostenuto un investimento di 1,2 milioni di euro per le spese di allestimento, affidandosi a Risorse per Roma S.p.A. e realizzando lo spazio sulla base del progetto vincitore del concorso di idee sviluppato con l'Ordine degli Architetti di Roma e provincia.

Apre Metropolitano Urban Center Roma: funzioni, servizi e strumenti per la partecipazione

L'urban center è pensato come luogo identitario e operativo: ospita spazi polivalenti, aule meeting e laboratori, uffici, desk di accoglienza, area mostre, ambienti multimediali interattivi e installazioni immersive. L'obiettivo dichiarato è diffondere cultura urbana e rendere più leggibili i processi in corso, favorendo la partecipazione attiva di cittadini, istituzioni, enti, associazioni e portatori d'interesse.

In questo senso, Metropolitano punta a diventare una “finestra” permanente su trasformazioni e cantieri, offrendo anche occasioni di confronto pubblico, formazione e coprogettazione.

Apre Metropolitano Urban Center Roma: i quattro piani e la “mappa” della città che cambia

Ogni piano ha una missione specifica.

Il piano terra, chiamato “Ponte”, è lo spazio di accoglienza e apertura: include un giardino fruibile, un bookshop e un ambiente modulabile per conferenze, meeting, proiezioni e incontri pubblici.

Il primo piano, “Cantiere”, è dedicato alla progettazione e alla didattica: ospita laboratorio per bambini, aula studio con testi in consultazione e spazi di lavoro condiviso.

Il secondo piano, “Piazza”, è pensato per entrare nel vivo delle trasformazioni, con una sala immersiva che racconta la Città Metropolitana attraverso quattro video tematici: grandi trasformazioni dello spazio pubblico, PNRR e rigenerazione, il Tevere come infrastruttura verde e blu, urbanistica per bambini con un percorso illustrato su che cosa sia una città.

Il terzo piano, “Finestra”, è riservato a mostre temporanee, con layout riconfigurabile e supporti digitali.

Apre Metropolitano Urban Center Roma: la mostra “Abitare il Giubileo” e il calendario di attività

A inaugurare lo spazio espositivo è “Abitare il Giubileo. Architettura, comunità e spazi urbani”, curata da Luca Molinari Studio e Alfonso Giancotti, con lo sguardo fotografico di Flavia Rossi. La mostra presenta una selezione di dieci interventi realizzati durante il Giubileo 2025, raccontati con materiali grafici e testuali e affiancati da una mappa che raccoglie gli interventi eseguiti a Roma nel corso dell’anno giubilare. Metropolitano Urban Center

Metropolitano sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 con ingresso libero. All’interno sarà possibile accedere al giardino, utilizzare 20 postazioni dell’aula studio, consultare 500 volumi, partecipare a gruppi di coprogettazione e conoscere i progetti urbani attraverso device multimediali e video immersivi.

A partire da gennaio 2026 sono previsti laboratori per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, oltre a iniziative per famiglie e adulti. Già definito anche un calendario di appuntamenti: “Lezioni romane” con progettisti e intellettuali, la presentazione di Giovani2030, la piattaforma di monitoraggio climatico di Roma Capitale e la quinta edizione di C40 Students Reinventing Cities. Informazioni e programma sono disponibili su romaurbancenter.it.