Aprilia, Comune sciolto per mafia: resa dei conti tra politica e criminalità organizzata

Nel Lazio, e in particolare nella provincia di Latina, ci sono decisioni che non arrivano all’improvviso. Piuttosto maturano nel tempo, si sedimentano tra atti amministrativi e frequentazioni opache, finché diventano inevitabili. È quello che è accaduto ad Aprilia, dove il Consiglio dei Ministri ha deciso lo scioglimento del Comune per condizionamento mafioso.

Il primo scioglimento nel pontino per infiltrazioni mafiose

Una misura dura, ma che arriva dopo anni di segnali inequivocabili, culminati nell’estate del 2024 con un’indagine che ha disegnato un quadro a tratti desolante del rapporto tra pubblica amministrazione e criminalità organizzata.

Aprilia, oggi commissariata, è il primo Comune pontino a cadere ufficialmente sotto questo tipo di misura. Ma non è certo il primo dove si è respirato un clima di inquietudine. Il confine con Anzio e Nettuno, già commissariate per le stesse ragioni, è più che geografico: è una linea che ha separato a lungo ciò che si voleva vedere da ciò che accadeva davvero.

L’indagine “Assedio” e le crepe del sistema

Il punto di rottura è arrivato a luglio 2024. L’operazione “Assedio” — coordinata dalla Direzione Investigativa Antimafia con il supporto dei Carabinieri — ha portato all’arresto di 23 persone e all’individuazione di 40 indagati. Tra questi, il nome più pesante è stato quello del sindaco Lanfranco Principi, finito ai domiciliari. A lui, secondo gli inquirenti, si riconosce un ruolo chiave: non tanto come soggetto colluso, ma come figura facilitatrice. Assunzioni di favore, affidamenti diretti, promesse elettorali che si intrecciano con dinamiche tipiche del consenso drogato.

In quella rete, i nomi noti della ‘ndrangheta calabrese emergono senza filtri. Sergio Gangemi, uomo ritenuto legato alla cosca De Stefano-Araniti, e attivo da anni tra Aprilia, Pomezia e Roma. Poi Patrizio Forniti, figura centrale nel narcotraffico tra il litorale romano e l’entroterra pontino. Non è un’infiltrazione sottile: è una presenza concreta, radicata, capace di influenzare decisioni e indirizzare scelte politiche e amministrative.

Dalla politica ai cantieri: i contorni di una contiguità

Non servono trattati sociologici per capire come si realizzi un’infiltrazione mafiosa in un’amministrazione locale. Basta seguire le tracce: l’assegnazione diretta di lavori pubblici, il controllo sugli appalti minori, le pressioni sugli uffici per ottenere pagamenti o chiudere pratiche. La relazione della commissione d’accesso, inviata al Ministero dell’Interno dal prefetto di Latina Vittoria Caramella, riprende in pieno i rilievi dell’inchiesta penale: un “contesto di illegalità diffusa”, aggravato dal fatto che la giunta si è sciolta all’indomani degli arresti, segno di un sistema collassato su sé stesso.

Dal luglio scorso, il Comune era già stato affidato a un primo commissario straordinario. Intanto, le interdittive antimafia — ben venti — hanno colpito aziende locali ritenute contigue alle famiglie criminali. Un numero che da solo racconta quanto il tessuto economico della città fosse già profondamente permeato.

Una “bonifica” che durerà almeno 18 mesi

Lo scioglimento, ora ufficiale, implica una gestione commissariale per un anno e mezzo, prorogabile. Le elezioni comunali previste per maggio 2025 sono sospese. L’obiettivo dichiarato è quello di “ripristinare condizioni di legalità e trasparenza”. Ma nei fatti, si tratta anche di spezzare catene relazionali consolidate, riconquistare fiducia, ricostruire un’amministrazione credibile. E questo non sarà un processo immediato.

Intanto Aprilia resta osservata speciale anche sul fronte dell’ordine pubblico. Nelle ultime settimane, si registrano episodi di violenza legati a faide interne per il controllo dei traffici e dei quartieri. In un territorio che ospita oltre 70mila abitanti e rappresenta il quinto comune del Lazio, l’assenza di una guida politica legittimata aumenta il rischio di ulteriori destabilizzazioni.

Il precedente (mancato) di Fondi e le pressioni di ieri che oggi fanno rumore

Il caso Aprilia riporta alla memoria un precedente significativo: quello del Comune di Fondi, nel 2008. Anche lì, un’inchiesta battezzata “Damasco” aveva acceso i riflettori su relazioni pericolose tra politica, imprenditoria e clan. Ma, nonostante tre richieste del prefetto dell’epoca, Bruno Frattasi, il Viminale non autorizzò mai lo scioglimento. Le pressioni politiche furono fortissime, e alla fine la procedura si insabbiò.

Ad Aprilia, nel 2024, le cose sono andate diversamente. La decisione del Consiglio dei Ministri è arrivata quasi senza clamore, ma con una determinazione che segna un cambio di passo. È un segnale che qualcosa si è rotto, o forse qualcosa si è finalmente riconosciuto.

Una città da restituire ai cittadini

Per molti, Aprilia è un’anomalia. Una città nuova, cresciuta in fretta, con radici fragili e un’identità ancora in costruzione. Ma è anche una città viva, con una forte vocazione produttiva e una società civile che negli anni ha cercato di resistere. Lo scioglimento è una sconfitta solo in apparenza. È anche un’occasione. Dura, faticosa, ma reale.

Adesso tocca alle istituzioni, alle forze dell’ordine, ma anche ai cittadini. Perché quando la criminalità entra nei Comuni, è perché ha trovato spazi vuoti. E riempirli di partecipazione è l’unico modo per farla uscire.

