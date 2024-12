Aprilia, esplosa una villetta: due morti, nonna con nipote, e un ferito grave

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Aprilia, in provincia di Latina, nella giornata di lunedì 16 dicembre. Intorno alle 17:30, un’esplosione si è verificata all’interno di una villetta unifamiliare situata in via Apollo, nella zona Genio Civile. L’evento ha provocato il crollo parziale dell’abitazione, causando la morte di due persone e il ferimento grave di una terza.

Immediato è stato l’intervento dei Vigili del fuoco, con l’arrivo di due squadre provenienti dal Distaccamento di Aprilia e dalla sede Centrale di Latina. I soccorritori si sono subito messi al lavoro per rimuovere le macerie e trarre in salvo eventuali superstiti. Purtroppo, le operazioni di ricerca hanno portato alla scoperta dei corpi senza vita di una donna anziana e della sua nipote minorenne, rimaste intrappolate sotto i detriti.

Un uomo, il nonno della bambina e marito della donna deceduta, è stato estratto vivo dalle macerie, ma le sue condizioni sono risultate da subito gravi. È stato immediatamente affidato ai sanitari, che lo hanno trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le cause dell’esplosione non sono ancora state accertate con precisione, ma le prime ipotesi degli inquirenti parlano di una possibile fuga di gas. Le forze dell’ordine, insieme ai vigili del fuoco, stanno eseguendo i rilievi tecnici necessari per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Non si esclude che possano emergere ulteriori dettagli nel corso delle prossime ore.

La tragedia ha scosso profondamente l’intera comunità locale, gettando nello sconforto amici, parenti e vicini delle vittime. Le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio per le vite spezzate in modo così improvviso e drammatico. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per fare luce su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.