Aprilia, il mistero della chef Francesca Marcantognini, morta in hotel a Roma

Una giovane promessa della cucina

A ventisei anni, Francesca Sacchi Marcantognini era già un nome noto nel mondo della gastronomia e la sua pizzeria "Tema", aperta ad Aprilia (Latina) è stata una delle pizzerie più apprezzate e originali tra Roma e Latina.

L’impegno oltre la cucina

Oltre a gestire la pizzeria, Francesca era anche docente alla Food Genius Academy e attiva sui social media. Condivideva regolarmente le sue esperienze professionali e i corsi che teneva. Era appassionata di innovazione culinaria e spiegava come le sue pizze sottili e croccanti rappresentassero qualcosa di diverso rispetto alla tradizionale pizza romana. La sua presenza online non si limitava al cibo; parlava apertamente delle difficoltà personali affrontate in passato e delle battaglie per i diritti civili.

Il tragico ritrovamento

Il corpo senza vita della giovane chef è stato scoperto in un albergo nella zona Valleranello a Roma. Era stata la madre a segnalare la scomparsa della figlia alle autorità. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso al loro arrivo. Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri, sembra trattarsi di un gesto volontario: un mix letale di farmaci.

Un’eredità indelebile

La notizia della morte di Francesca ha lasciato sotto shock la comunità di Aprilia e coloro che l'hanno conosciuta personalmente o professionalmente. Su Facebook fioccano i messaggi di cordoglio da parte di amici, clienti e colleghi del settore gastronomico. Ricordano una donna piena di energia, determinazione e sempre con il sorriso sulle labbra. Una collega chef ha descritto Francesca come una persona creativa e caparbia, capace di ascoltare ma anche decisa nelle sue scelte personali.

Indagini ancora aperte

Sebbene l’autopsia debba ancora confermare ufficialmente le cause del decesso, il dolore per la perdita è palpabile tra chi ha avuto modo di apprezzare il talento e l’umanità di Francesca Marcantognini. Il suo contributo al mondo culinario non sarà dimenticato facilmente.

© Riproduzione riservata