Aurigemma: “Supporto concreto ai cittadini”

Un nuovo presidio di legalità e sicurezza per il territorio. È stato inaugurato oggi ad Aprilia, in provincia di Latina, il nuovo Commissariato della Polizia di Stato, una struttura destinata a diventare punto di riferimento per la comunità locale, non solo sotto il profilo del contrasto alla criminalità, ma anche come simbolo della presenza costante dello Stato sul territorio.

Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che nel suo intervento ha sottolineato l'importanza strategica del nuovo commissariato per una città che negli ultimi anni ha visto crescere il numero di abitanti e con esso le sfide in termini di ordine pubblico e sicurezza.

Un presidio permanente per la comunità

"La presenza di un commissariato sul territorio è fondamentale per garantire sicurezza, legalità e supporto alla cittadinanza" – ha dichiarato Aurigemma – "Si tratta di un presidio permanente della Polizia di Stato che svolge un ruolo chiave nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità, oltre a fornire servizi essenziali alla comunità. In questo modo viene rafforzata anche la presenza delle istituzioni".

Parole che riflettono la volontà di dare una risposta concreta alle richieste dei cittadini di Aprilia, che da tempo auspicavano un potenziamento delle strutture di pubblica sicurezza sul territorio. Aurigemma e Piantedosi all’inaugurazione del Commissariato

La Regione al fianco delle Forze dell’ordine

Nel portare i saluti della Regione e dell’intero Consiglio, Aurigemma ha garantito il massimo supporto in un’ottica di collaborazione sinergica: “Garantiremo il massimo sostegno per affiancare il grande lavoro che viene portato avanti quotidianamente dagli uomini e le donne della Polizia di Stato. Colgo l’occasione per ringraziarli per l’impegno straordinario a tutela e difesa delle nostre città, a garanzia di sicurezza e legalità”.

Una risposta alle esigenze del territorio

Aprilia è uno dei centri più popolosi della provincia di Latina, con oltre 73mila abitanti. La crescita demografica e la posizione strategica lungo l'asse Pontina, a pochi chilometri da Roma e Latina, hanno reso necessario un rafforzamento della presenza istituzionale per rispondere alle esigenze di un territorio dinamico ma anche esposto a fenomeni di microcriminalità e disagio sociale.

Il nuovo commissariato sarà operativo a pieno regime già nei prossimi giorni e rappresenterà un punto di riferimento per le attività di prevenzione, controllo e supporto alla popolazione.

Investimento su sicurezza e futuro

L’apertura di questa nuova sede rientra in un più ampio piano nazionale di potenziamento dei presidi di Polizia nei territori a maggiore densità abitativa. Un investimento che, nelle intenzioni delle istituzioni, va oltre il mero rafforzamento dell’ordine pubblico, per diventare simbolo di una comunità più sicura, coesa e supportata.

