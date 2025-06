Aprilia, tragedia sulla Pontina: muore pedone 40enne investito da tir, traffico in tilt

Sulla Pontina, all’altezza di Campoverde nel territorio di Aprilia, si è consumata una tragedia intorno a mezzogiorno di sabato, un uomo di origini indiane ha perso la vita mentre attraversava l’arteria stradale. Un tir in transito verso Roma lo ha travolto, e per il quarantenne non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Soccorritori impotenti e traffico paralizzato

Il tentativo di salvare la vita dell'uomo è stato vano, e le conseguenze dell'incidente si sono fatte sentire anche sul flusso veicolare. La chiusura della carreggiata in direzione della Capitale ha provocato lunghe code, estese fino a cinque chilometri. Gli automobilisti sono stati costretti a prendere strade secondarie, con deviazioni obbligatorie all'altezza del chilometro 56,000 presso Campo Verde Sud.

Un rientro alla normalità graduale

Dopo ore di attesa e disagi per chi era in viaggio verso il mare o di ritorno dalle località costiere, la situazione è tornata lentamente alla normalità nel primo pomeriggio, con la riapertura della strada intorno alle 15. Tuttavia, il peso della tragedia resta sulle spalle di chi ha assistito a questo drammatico evento.

L'incidente ripropone con forza la questione della sicurezza lungo le arterie trafficate come la Pontina, specialmente in giornate caratterizzate da un intenso flusso veicolare. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su possibili soluzioni che possano prevenire simili tragedie in futuro. Segnaletica più efficace e controlli stradali rigorosi potrebbero essere parte delle risposte necessarie.

