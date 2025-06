Aprilia, ufficialmente aperto il nuovo commissariato: sarà inaugurato il 7 luglio con Matteo Piantedosi

Dal 23 giugno Aprilia può contare su un presidio di Polizia h24: il nuovo commissariato, istituito con decreto del Capo della Polizia lo scorso 2 aprile, ha infatti aperto i battenti lungo la Pontina (km 44). È un passaggio cruciale per un territorio finito sotto i riflettori dopo l’operazione “Assedio”, lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose e una serie di fatti di cronaca che hanno acceso i riflettori sull’escalation criminale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nuovo commissariato ad Aprilia, come funzionerà

L'inaugurazione ufficiale è fissata per il 7 luglio; alla cerimonia, ha confermato oggi in Aula il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, parteciperà lo stesso titolare del Viminale. La data è stata resa nota durante il question time dedicato proprio alla situazione dell'ordine pubblico ad Aprilia.

A dirigere il nuovo presidio è il commissario capo Antonino Cinque, proveniente dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Latina. Con lui, al momento, lavorano 34 operatori – 5 ispettori e 29 tra agenti e assistenti – destinati a crescere fino a 45 unità, tra agenti, sovrintendenti e ispettori, già previste nella pianta organica iniziale. Il rinforzo più recente è arrivato con l'assegnazione di cinque neo-agenti usciti dall'ultimo corso di formazione, che si sono insediati insieme al resto del personale nelle ultime ore.

Il commissariato garantirà:

controllo del territorio e interventi di pronto impiego;

attività di polizia giudiziaria nelle indagini su reati locali;

funzioni di polizia amministrativa (armi, licenze, passaporti);

sportello per denunce e segnalazioni della cittadinanza, operativo 24 ore su 24.

Nella stessa struttura è stato collocato, già da aprile, il distaccamento della Polizia Stradale: una presenza che rafforza la sicurezza sulle principali arterie di collegamento – Pontina in primis – e che favorisce lo scambio di informazioni con il nuovo ufficio territoriale. Per ogni esigenza urgente o per richieste di informazioni è attivo il centralino del commissariato: 06.9201901.

© Riproduzione riservata