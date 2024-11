Aprilia, un’assemblea pubblica per tutelare la Campagna Romana

Sabato 30 novembre, la Sala Manzù della Biblioteca Comunale di Aprilia ospiterà un’importante assemblea pubblica intitolata “Diritto alla Natura: La campagna romana e il dovere civico di difendere il paesaggio”. L’evento, organizzato dal Coordinamento Consorzi e Borgate di Aprilia e dall’Associazione Città degli Alberi, rappresenta un appello aperto alla cittadinanza, alle associazioni e ai partiti politici affinché si uniscano nella battaglia per la salvaguardia della Campagna Romana, una delle aree più preziose e vulnerabili del territorio.

Entro il 4 dicembre la presentazione delle osservazioni per la tutela della zona

Il cuore della discussione è la necessità di difendere l’area nord del Comune di Aprilia, storicamente riconosciuta come parte della Campagna Romana, dalle crescenti minacce di urbanizzazione e sfruttamento indiscriminato. Il consiglio comunale di Aprilia, lo scorso 12 dicembre, ha approvato con 14 voti favorevoli il provvedimento per avviare l’iter di tutela di questa zona. Un passo importante, ma che richiede il sostegno attivo di cittadini e istituzioni per trasformarsi in un vincolo effettivo e duraturo.

La scadenza per la presentazione delle osservazioni è fissata al 4 dicembre, data che segna un momento sliding doors per il futuro del paesaggio apriliano. Durante l’assemblea verrà sottolineato come il vincolo della Campagna Romana rappresenti uno degli ultimi baluardi contro le aggressioni al territorio, in un contesto in cui la pressione urbanistica e speculativa non accenna a diminuire.

L’impegno del Coordinamento Consorzi e Borgate di Aprilia e dell’Associazione Città degli Alberi per la tutela del territorio non è nuovo. Negli ultimi anni, questi gruppi hanno intrapreso numerose azioni per difendere il paesaggio locale, presentando osservazioni tecniche e promuovendo iniziative concrete per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni. “Abbiamo protetto il paesaggio apriliano con ogni mezzo possibile”, spiegano i promotori, “ma questo è il momento decisivo: non ce ne saranno altri.”

L’assemblea di sabato offrirà spazio di confronto con i presenti

Con questa iniziativa, gli organizzatori invitano le forze politiche locali a superare le divisioni di partito e ad agire unite per un obiettivo comune: proteggere la bellezza e l’integrità del territorio. “Chiediamo ai politici di sfilarsi la maglia del proprio partito e riscoprire l’amore per la propria città,” ribadiscono i promotori.

L’assemblea vedrà la partecipazione di figure di spicco della battaglia per la salvaguardia del territorio, tra cui Giancarlo Mulas, Franco Gabriele, Gianni Battistuzzi e Roberto Boi. Durante gli interventi, verranno approfonditi i rischi che minacciano la Campagna Romana, con un focus specifico sulla situazione del sito di Santa Apollonia, dove il vincolo paesaggistico si configura come l’ultimo baluardo contro lo sfruttamento del territorio. L’incontro avrà inizio alle ore 15:30 e offrirà uno spazio di confronto per discutere strategie e azioni concrete a difesa del paesaggio, coinvolgendo tutti i presenti in un dibattito aperto.