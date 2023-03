Aquino, muore soffocato da un pezzo di pizza sotto gli occhi dei genitori

Un giovane di 27 anni è morto soffocato nel frusinate, mentre stava mangiando un trancio di pizza. Il ragazzo è diventato bianco dopo aver ingerito il primo boccone. La tragedia è avvenuta ad Aquino, in provincia di Frosinone, davanti agli occhi dei genitori. Inutili i soccorsi degli operatori Ares del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 27enne residente ad Aquino.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Pontecorvo che hanno effettuato i rilievi del caso. Un sentimento di sconcerto ha attraversato la comunità di Aquino, un comune di 5.000 anime, al diffondersi della triste notizia.

I genitori della vittima presenti al momento della tragedia non sono riusciti ad intervenire per salvare il proprio figlio. Il dramma si è consumato sotto gli occhi increduli e disperati dei genitori che non sono riusciti ad intervenire per salvare il proprio figlio sofferente a causa delle vie aeree ostruite dal pezzo di pizza.

E’ fondamentale in questi casi drammatici riconoscere i segnali d’allarme e agire immediatamente praticando le manovre salvavita. La più conosciuta è la manovra di Heimlich o spinta addominale. Praticare una manovra salvavita avrebbe potuto liberare le viee aeree dall’ostruzione provocata dalla pizza.

Manovra di Heimlich

E’ una procedura di emergenza messa in pratica in caso di soffocamento causato dalla presenza di corpi estranei nelle vie aeree. Fu una geniale intuizione del medico americano Henry Heimlich che la descrisse per primo nel mese di giugno dell’anno 1974. E’ relativamente semplice da eseguire, tanto che non necessita di lauree in medicina o di una preparazione medica per poter essere messa in pratica.

Per impararla può essere sufficiente seguire appositi corsi organizzati gratuitamente da ospedali, associazioni, scuole o altre istituzioni. La manovra di Heimlich può essere applicata su individui di qualsiasi sesso ed età, quindi può essere praticata con successo su anziani, giovani adulti, adolescenti e bambini, purché abbiano compiuto l’anno di età.

