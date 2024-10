Ardea, auto guidata da un 45enne di Palestrina si scontra con motorino: morto 17enne

Nella serata di sabato, intorno alle 22.30, un grave incidente stradale ha tolto la vita a un ragazzo di 17 anni a Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea, sul litorale di Roma. L’episodio si è verificato all’incrocio tra via dei Lecci e via delle Pinete, teatro dello scontro.

La dinamica dello scontro ha coinvolto una Ford, condotta da un uomo di 45 anni residente a Palestrina (Rm), e il motorino del giovane. L’impatto violento non ha lasciato scampo al 17enne, che è deceduto sul colpo. Le autorità hanno subito disposto il sequestro dei veicoli coinvolti nell’incidente per consentire gli accertamenti tecnici necessari a chiarire le cause e le circostanze precise dell’accaduto.

Il corpo del giovane è stato anch’esso posto sotto sequestro per consentire ulteriori esami che potrebbero offrire dettagli cruciali per comprendere meglio i momenti precedenti e successivi all’incidente. Sul luogo dello scontro, i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire ogni aspetto della dinamica, fondamentale per far luce su eventuali responsabilità e violazioni del codice della strada.

Questo tragico evento ha lasciato una profonda commozione tra la comunità locale e pone ancora una volta l’accento sull’importanza della sicurezza stradale, in particolare nei confronti dei giovani che si spostano con mezzi vulnerabili come il motorino.