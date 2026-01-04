Ardea, incidente mortale sulla via Severiana: tre morti dopo un sorpasso, un ferito grave

Un sorpasso ritenuto azzardato, l’invasione della corsia opposta e poi l’impatto frontale che non ha lasciato scampo a tre persone. È il bilancio pesantissimo dell’incidente stradale avvenuto ad Ardea, sulla via Severiana, la sera di sabato 3 gennaio, poco dopo le 20, all’altezza dell’incrocio per via Colli Marini, nella zona di Tor San Lorenzo. Un quarto uomo è rimasto gravemente ferito, ma ricoverato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita.
Incidente mortale ad Ardea sulla via Severiana: il punto dello scontro e i primi rilievi
Lo schianto si è verificato in un tratto noto per la velocità sostenuta di molte auto, soprattutto nelle ore serali, e la viabilità è stata gestita a lungo per consentire soccorsi e accertamenti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri: hanno messo in sicurezza l’area, regolato il traffico e avviato i rilievi utili a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti, anche attraverso tracce sull’asfalto e danni sui veicoli.
Incidente mortale ad Ardea sulla via Severiana: chi erano le vittime
Secondo quanto emerso nelle prime ore, su un’Alfa Romeo bianca viaggiava una famiglia originaria di Poggio Mirteto, arrivata ad Ardea per una visita a parenti. A bordo c’erano un uomo di 70 anni e la moglie di 63: per entrambi non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Il loro figlio, 32 anni, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato per le ferite riportate.
Nell’altra vettura coinvolta, una Nissan che procedeva dal senso opposto, si trovava un uomo di 37 anni. Anche lui è deceduto sul posto, per le conseguenze dell’impatto. Una dinamica, questa, che ha trasformato in pochi istanti una normale serata di rientro in una tragedia capace di segnare più famiglie, oltre a lasciare aperti interrogativi tecnici e responsabilità da accertare.
Incidente mortale ad Ardea sulla via Severiana: l’ipotesi del sorpasso e la pista della velocità
La ricostruzione è ancora al vaglio degli investigatori, ma l’ipotesi iniziale parla di un sorpasso effettuato ad alta andatura da una delle due auto, manovra che avrebbe portato a invadere la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l’altro veicolo. Su questa base si concentrano gli accertamenti: capire chi abbia iniziato la manovra, in quale punto esatto e se vi fossero condizioni di visibilità o traffico tali da rendere la scelta ancora più rischiosa.
In casi simili, oltre ai rilievi planimetrici e fotografici, diventano centrali le verifiche su segni di frenata, punti d’urto, eventuali registrazioni di telecamere presenti lungo la strada o in prossimità di accessi privati, e le testimonianze di chi può aver visto le auto pochi istanti prima dell’impatto. Ogni dettaglio serve a trasformare una prima ipotesi in un quadro solido, anche in vista dei successivi passaggi giudiziari.
Incidente mortale ad Ardea sulla via Severiana: autopsie e accertamenti medico-legali
Le salme delle tre persone decedute sono state trasferite al Policlinico di Tor Vergata, dove verranno svolti gli esami medico-legali disposti dall’autorità competente. È un passaggio che, oltre a certificare le cause del decesso, può fornire elementi utili alle indagini, soprattutto quando occorre chiarire tempi, lesioni compatibili con le posizioni a bordo e altri aspetti tecnici che aiutano la ricostruzione.