Ardea, incidente mortale sulla via Severiana: tre morti dopo un sorpasso, un ferito grave

Un sorpasso ritenuto azzardato, l’invasione della corsia opposta e poi l’impatto frontale che non ha lasciato scampo a tre persone. È il bilancio pesantissimo dell’incidente stradale avvenuto ad Ardea, sulla via Severiana, la sera di sabato 3 gennaio, poco dopo le 20, all’altezza dell’incrocio per via Colli Marini, nella zona di Tor San Lorenzo. Un quarto uomo è rimasto gravemente ferito, ma ricoverato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente mortale ad Ardea sulla via Severiana: il punto dello scontro e i primi rilievi

Lo schianto si è verificato in un tratto noto per la velocità sostenuta di molte auto, soprattutto nelle ore serali, e la viabilità è stata gestita a lungo per consentire soccorsi e accertamenti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri: hanno messo in sicurezza l’area, regolato il traffico e avviato i rilievi utili a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti, anche attraverso tracce sull’asfalto e danni sui veicoli. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Incidente mortale ad Ardea sulla via Severiana: chi erano le vittime

Secondo quanto emerso nelle prime ore, su un’Alfa Romeo bianca viaggiava una famiglia originaria di Poggio Mirteto, arrivata ad Ardea per una visita a parenti. A bordo c’erano un uomo di 70 anni e la moglie di 63: per entrambi non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Il loro figlio, 32 anni, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato per le ferite riportate.

Nell’altra vettura coinvolta, una Nissan che procedeva dal senso opposto, si trovava un uomo di 37 anni. Anche lui è deceduto sul posto, per le conseguenze dell’impatto. Una dinamica, questa, che ha trasformato in pochi istanti una normale serata di rientro in una tragedia capace di segnare più famiglie, oltre a lasciare aperti interrogativi tecnici e responsabilità da accertare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Incidente mortale ad Ardea sulla via Severiana: l’ipotesi del sorpasso e la pista della velocità

La ricostruzione è ancora al vaglio degli investigatori, ma l’ipotesi iniziale parla di un sorpasso effettuato ad alta andatura da una delle due auto, manovra che avrebbe portato a invadere la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l’altro veicolo. Su questa base si concentrano gli accertamenti: capire chi abbia iniziato la manovra, in quale punto esatto e se vi fossero condizioni di visibilità o traffico tali da rendere la scelta ancora più rischiosa.

In casi simili, oltre ai rilievi planimetrici e fotografici, diventano centrali le verifiche su segni di frenata, punti d’urto, eventuali registrazioni di telecamere presenti lungo la strada o in prossimità di accessi privati, e le testimonianze di chi può aver visto le auto pochi istanti prima dell’impatto. Ogni dettaglio serve a trasformare una prima ipotesi in un quadro solido, anche in vista dei successivi passaggi giudiziari. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Incidente mortale ad Ardea sulla via Severiana: autopsie e accertamenti medico-legali

Le salme delle tre persone decedute sono state trasferite al Policlinico di Tor Vergata, dove verranno svolti gli esami medico-legali disposti dall’autorità competente. È un passaggio che, oltre a certificare le cause del decesso, può fornire elementi utili alle indagini, soprattutto quando occorre chiarire tempi, lesioni compatibili con le posizioni a bordo e altri aspetti tecnici che aiutano la ricostruzione.