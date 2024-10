Ardea, quasi 2.000 multe agli automobilisti: ma paga solo 1 su 5

Ad Ardea sono parecchi gli automobilisti che hanno ricevuto multe, ma poche vengono pagate: solo 1 su 5. Tra maggio e settembre 2023, la Polizia locale ha elevato 1857 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada, tra cui eccesso di velocità, uso del cellulare alla guida, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e parcheggi inappropriati.

Finora si è incassato solo il 20 per cento

Sotto la guida della comandante Marzia Sgrò, sono state inflitte sanzioni per un totale di 354.608 euro, con una media di circa 190 euro per multa. Tuttavia, gli automobilisti faticano a regolare i pagamenti: fino ad ora sono stati incassati solo 64.032 euro, equivalenti a circa il 20% delle somme dovute. Anche se non tutte le multe sono state ancora notificate e i trasgressori hanno 60 giorni per pagare con lo sconto, il tasso di pagamento rimane basso.

Le app che velocizzano le notifiche

Dal luglio 2023, gli agenti di Ardea utilizzano la app “Concilia Mobile” e “Concilia View”, strumenti digitali che permettono di redigere e inviare i verbali in tempo reale. Quattro smartphone e stampanti sono stati forniti agli agenti, consentendo loro di verificare, grazie a una banca dati, se un veicolo è rubato, privo di revisione o senza assicurazione. Con “Concilia Mobile” le multe possono essere compilate direttamente sul posto e lasciate sul parabrezza o inviate al sistema centrale.