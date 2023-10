Arezzo, rissa in strada: morto 38enne

(Adnkronos) – Un 38enne cittadino domenicano è morto in seguito alle ferite riportate durante un rissa a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, avvenuta nei pressi di un locale. I mezzi dell'emergenza del 118 dell'Ast Toscana sud est sono stati chiamati alle 6.55 di questa mattina per una rissa in corso in via Poggi Lupi. Sul posto è stato soccorso l'uomo 38enne che presentava ferite di arma da taglio, provocate presumibilmente con un coltello. Il ferito è stato trasportato con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale di Santa Maria della Gruccia a Montevarchi (Ar), dove, nonostante, gli interventi dei sanitari è poi deceduto. Sull'accaduto indagano i carabinieri di San Giovanni Valdarno (Arezzo). Secondo le prime informazioni, la rissa sarebbe avvenuta tra un gruppo domenicani. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

