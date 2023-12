Argentina, l’ex presidente Kirchner contestata: risponde con dito medio

(Adnkronos) – Javier Milei giura come nuovo presidente dell'Argentina. Cristina Kirchner, ex presidente e ex vicepresidente, si 'congeda' con (poco) stile. Kirchner, entrando al Congresso per la cerimonia di insediamento, ha mostrato il dito medio a un sostenitore del nuovo presidente. Kirchner stava salutando i presenti quando all'improvviso ha sentito qualcuno gridare qualcosa evidentemente non è stato gradito. Il gesto è stato ripreso dalle telecamere. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

