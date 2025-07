Ariccia: annullata la Sagra della Porchetta. Ecco perché

A volte le tradizioni si infrangono di fronte a ostacoli inaspettati. Così accade ad Ariccia, dove quest’anno non si celebrerà la Sagra della Porchetta. Non un evento comune, ma una festa amatissima dai locali e non solo, che quest’anno avrebbe dovuto festeggiare la 73esima edizione proprio nella prima settimana di settembre. Ma niente da fare: i lavori per il Giubileo hanno avuto la meglio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I motivi del rinvio della Sagra della Porchetta di Ariccia

Il sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli, ha dato l'annuncio ufficiale della cancellazione dell'evento tramite un video esplicativo. Condividendo il dispiacere insieme ai produttori di porchetta Igp della zona, ha spiegato che le condizioni attuali di piazza di Corte non permettono lo svolgimento in sicurezza dell'evento. "Ci vediamo nel 2026, più gustosi che mai", si legge sul sito del Comune.

Cantieri e scoperte inattese

Ma cosa ha causato realmente questo rinvio? Tutto parte dai lavori di riqualificazione della centralissima piazza. Destinati a migliorare l'accessibilità e l'estetica in vista del Giubileo 2025 grazie a un finanziamento da 2,5 milioni di euro. Durante gli scavi però sono emersi problemi imprevisti: tubazioni Acea malridotte da sostituire e una scoperta archeologica inattesa – un antico basolato – che ha richiesto l'intervento della Soprintendenza.

Le difficoltà non finiscono qui: le norme sulla sicurezza impongono vie di fuga sgombre, ma con i cantieri aperti anche sulle strade circostanti diventa impossibile rispettare i regolamenti. Insomma, per quest'anno niente porchetta tra le vie storiche di Ariccia. Arrivederci al 2026.

© Riproduzione riservata