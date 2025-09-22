Ariccia brinda alla cultura: “Note di Vino e Tradizioni” accende Palazzo Chigi

Domenica 21 settembre 2025, Ariccia ha inaugurato la prima edizione di “Note di Vino e Tradizioni”, una serata che ha unito l’anima produttiva dei Castelli Romani con la vocazione culturale di Palazzo Chigi. L’evento, promosso dal Comune di Ariccia con il patrocinio della Regione Lazio e di Arsial e inserito nel cartellone “Castelli Romani – Città del Vino 2025”, ha confermato l’ambizione: raccontare il territorio con strumenti semplici e precisi—il calice, la musica, il cibo—mettendo al centro chi lo abita e lo fa.

Il 21 settembre il cortile di Palazzo Chigi è diventato palco e cantina

Le comunicazioni ufficiali hanno fissato chiaramente cornice e credenziali, a partire dall’inclusione nel calendario territoriale e dalla regia dell’amministrazione comunale.

Il luogo, il cortile di Palazzo Chigi, non è un dettaglio scenografico ma una scelta di senso: qui la storia barocca incontra la vita quotidiana della comunità. E proprio qui, nella serata di domenica, Ariccia ha accolto oltre 25 produttori del Lazio—cantine e artigiani del gusto—organizzando banchi d'assaggio, momenti di approfondimento, spettacoli e un concerto dell'Accademia degli Sfaccendati, realtà musicale che da anni anima la Sala Maestra di Palazzo Chigi sotto l'egida di Coop Art, con il sostegno del Comune e della Regione.

Il programma: masterclass, concerto, stand e saluti istituzionali

La linea del tempo dell’evento ha scandito una progressione chiara e fruibile. Alle 18.00, la masterclass “Sapori dei Castelli Romani: i vini e la porchetta di Ariccia”, a cura della sommelier e comunicatrice enogastronomica Cristina Santini, ha introdotto un tema identitario: l’abbinamento ragionato tra etichette del territorio e la Porchetta di Ariccia IGP. La scheda di presentazione della serata e le note diffuse alla stampa hanno indicato proprio questo abbinamento come momento-cardine, a testimonianza del dialogo tra denominazioni laziali e il prodotto-simbolo di Ariccia.

Alle 18.30, spazio alla musica: in cortile, il sestetto d'archi dell'Accademia degli Sfaccendati ha proposto un programma di forte richiamo, con la Sonata per due violini op. 15 di Miklós Rózsa, le Quattro Stagioni di Buenos Aires di Astor Piazzolla e il Sestetto per archi op. 48 di Antonín Dvořák—repertorio comunicato dagli organizzatori e rilanciato dai canali istituzionali locali. L'ensemble ha visto sul palco, tra gli altri, i violini di Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas, affiancati alle viole di Matteo Rocchi e Mariama Coly e ai violoncelli di Paolo Tedesco e Leonardo Notarangelo. Una scaletta che ha unito lirismo mitteleuropeo e modernità sudamericana, con un'apertura rara e virtuosistica firmata Rózsa.

Dalle 19.30 si sono aperti i banchi enogastronomici, mentre alle 20.00 sono arrivati i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Staccoli e dell’assessora alle Attività produttive Barbara Calandrelli, che ha legato l’identità della serata all’idea di valorizzazione costante—dalla filiera agricola alla cultura diffusa—ponendo al centro la porchetta come simbolo e biglietto da visita di Ariccia nel mondo del gusto. La scansione oraria e i contenuti sono stati anticipati sui canali social del Comune e del Sindaco, insieme alle indicazioni logistiche per il pubblico.

Vino, cibo, territori: cosa c’era nel bicchiere e nel piatto

La novità di "Note di Vino e Tradizioni" sta nella concretezza: banchi di assaggio con oltre 25 realtà del Lazio, cantine storiche e aziende agricole, e una selezione di prodotti da forno e pasticceria locale. La masterclass ha accostato etichette del territorio—tra cui uno Spumante Metodo Martinotti bianco brut 2024, un Frascati Superiore DOCG 2024, un rosso IGT Lazio 2022 e un Roma DOC Rosso 2024—a differenti espressioni di Porchetta di Ariccia IGP. La scelta non è casuale: il marchio IGP della porchetta è formalizzato a livello europeo e nazionale, con disciplinare che definisce materie prime, lavorazioni e caratteristiche sensoriali. È il modo più serio per raccontare un'identità culinaria evitando folklore e genericismi.

Prezzi, accessibilità e servizi: biglietti popolari e parcheggio “sotto il Ponte”

Una buona serata passa anche dalla logistica. La prevendita ha messo a disposizione formule semplici: concerto in Sala Maestra a 7 euro e pacchetto percorso degustazione + concerto a 17 euro. Informazioni e contatti sono stati pubblicati e confermati da testate locali, con rimandi ai canali del Comune per iscrizioni e dettagli.

Per chi arrivava in auto, l’indicazione consigliata è stata il Parcheggio Bernini, sotto il Ponte Monumentale, servito da ascensore. Per l’occasione, gli organizzatori hanno comunicato la gratuità del parcheggio, agevolando l’accesso al centro storico e al cortile di Palazzo Chigi: una misura di buon senso che ha fluidificato ingressi e uscite.

Una regia istituzionale chiara e un finale “di fuoco”

L’evento è nato dalla collaborazione tra Comune di Ariccia, Cristina Santini e Innova APS, con la rete di partner istituzionali—Regione Lazio e Arsial—a garantire coerenza tra promozione del territorio e qualità dell’offerta culturale. La costruzione del programma ha valorizzato l’Accademia degli Sfaccendati, storica presenza musicale a Palazzo Chigi, con produzione Coop Art sotto patrocinio e contributo del Comune e con il sostegno della Regione. A chiusura, uno spettacolo di fuoco ha firmato la serata con coreografie e finali pirotecnici, come anticipato dalle comunicazioni social e dai portali d’informazione locale.

Perché “Note di Vino e Tradizioni” conta (e perché potrebbe restare)

Non una sagra, non un festival improvvisato. Il senso di “Note di Vino e Tradizioni” sta nel metodo: unire produttori, operatori culturali e istituzioni locali in un racconto breve ma denso, dove ogni segmento—dal banco di degustazione al quartetto d’archetti, dal bicchiere di Roma DOC al morso di porchetta—è un tassello della stessa mappa. La scelta di Palazzo Chigi come casa comune della serata ha dato autorevolezza; il coinvolgimento dell’Accademia degli Sfaccendati ha portato musica di livello; la griglia oraria e i prezzi accessibili hanno reso l’evento inclusivo. E il collegamento con il circuito “Castelli Romani – Città del Vino 2025” lo ha inserito in una strategia di racconto territoriale che va oltre il singolo appuntamento.