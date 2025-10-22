Ariccia e Genzano, controlli straordinari dei Carabinieri: i dettagli dell’operazione

Un servizio di controllo straordinario del territorio ha interessato negli ultimi giorni i comuni di Ariccia e Genzano, nel cuore dei Castelli Romani. I Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno intensificato le verifiche con l’obiettivo di monitorare la movida, contrastare fenomeni di degrado urbano e garantire sicurezza nella circolazione stradale. I risultati parlano chiaro: tre persone denunciate, sequestri di droga, armi bianche e numerose sanzioni amministrative.

Controlli straordinari ad Ariccia e Genzano: il bilancio delle operazioni

L'operazione ha visto i militari impegnati su più fronti, dalle strade principali ai luoghi di ritrovo della movida notturna. Nel complesso sono state identificate 168 persone, controllati 102 veicoli, un esercizio pubblico e 18 soggetti sottoposti ad arresti domiciliari o detenzione domiciliare.

Il servizio ha portato anche all'elevazione di 12 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, confermando la linea dura contro la guida pericolosa e le infrazioni più gravi.

Guida in stato di ebbrezza, droga e coltelli

Tre le persone denunciate a piede libero nel corso dei controlli. Un 59enne di origine romena è stato fermato mentre guidava con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito: un comportamento che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

Un 19enne di Ariccia è stato invece denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire 25 grammi di marijuana e 11 di hashish, materiale ritenuto destinato alla cessione.

Il terzo caso riguarda un 62enne, trovato con circa 2 grammi di cocaina e segnalato alla Prefettura come assuntore. L’uomo è stato denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere, poiché sorpreso in possesso di un coltello da cucina.

Movida e sicurezza

Il servizio straordinario nei Castelli Romani si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione che mira a rendere più sicuri i luoghi frequentati dai giovani. Ariccia e Genzano, come altri comuni dell’area, vivono una movida intensa, soprattutto nei fine settimana, che spesso si accompagna a episodi di degrado, consumo e spaccio di droga, guida in stato di ebbrezza o comportamenti pericolosi.

I Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno scelto di rafforzare la presenza sul territorio, con pattugliamenti e controlli mirati, anche per rispondere alle richieste dei cittadini che chiedono maggiore sicurezza e rispetto delle regole.

Legalità e prevenzione nei Castelli Romani

L’operazione dimostra come le azioni di prevenzione non siano solo misure repressive ma anche strumenti di deterrenza. Controllare centinaia di persone e decine di veicoli in poche ore invia un messaggio chiaro: la legalità è presidio quotidiano, e chi mette a rischio la sicurezza collettiva deve risponderne.

Le denunce per droga e porto di armi bianche, unite ai sequestri e alle segnalazioni, confermano che il contrasto alla microcriminalità passa anche da attività di routine ma capillari. Nei Castelli Romani, come in molte realtà italiane, le forze dell’ordine puntano a un approccio integrato: controlli, prevenzione e collaborazione con le amministrazioni locali.

La sfida della movida sicura

I numeri del servizio straordinario ad Ariccia e Genzano raccontano di una movida che, accanto al divertimento sano, nasconde rischi e illegalità diffuse. Le istituzioni si trovano di fronte a una sfida complessa: garantire la libertà dei giovani di vivere la socialità notturna, senza però abbassare la guardia contro chi infrange le regole.