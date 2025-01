Arieggiare casa, con questo trucco della vicina sarà fresca tutto il giorno | Basta commettere i soliti errori

Con questo trucco potrai arieggiare la tua casa e avere aria fresca per tutto il giorno. Ecco cosa devi fare.

Ogni giorno tra i gesti che compiamo quasi spontaneamente vi è quello di aprire le finestre per far arieggiare casa. Si tratta di un’azione che in qualche modo ci dona quella sensazione di pulizia, freschezza e buona salute.

Eppure, dietro questo rituale irrinunciabile, ci sarebbero degli studi e pareri di esperti che invece sostengono esattamente il contrario.

Un gesto apparentemente salutare, potrebbe in realtà essere una fonte di insidie riguardanti la qualità dell’aria domestica e il comfort abitativo.

Quello che noi consideriamo il momento giusto per ventilare le stanza della nostra casa non è detto che effettivamente lo sia. Per questo abbiamo approfondito l’argomento, scoprendo come stanno davvero le cose.

Perchè aprire le finestre per arieggiare non è la scelta giusta

Uno degli aspetti importanti quando parliamo di cambiare aria nella nostra casa è l’inquinamento atmosferico. Oggi viviamo in un ambiente sempre più soggetto ad inquinamento e l’aria che respiriamo soprattutto in città non è salutare. Quindi, se fino a quando eravamo piccoli ci siamo sentiti dire di aprire le finestre, ora le cose sono cambiate e non è più la giusta scelta. Tra l’altro la qualità dell’aria esterna cambia durante il giorno e al mattino presto i livelli di smog e polveri sottili possono essere particolarmente alti. Aprire le finestre in questa fascia oraria potrebbe facilitare l’ingresso nell’ambiente domestico di una serie di agenti inquinanti, andando quindi a eliminare il tentativo di migliorare la qualità dell’aria interna.

Inoltre dobbiamo ricordarci che in inverno, lasciare le finestre aperte costringe a lavorare di più i sistemi per ristabilire il calore interno. Stessa situazione d’estate per il raffrescamento. Ventilare nel modo corretto vuol dire tra l’altro considerare la direzione del vento, la posizione delle finestre e l’eventuale utilizzo di strumenti moderni come i sistemi di ventilazione meccanica controllata, che filtrano l’aria esterna prima di introdurla in casa. Quindi, alla luce di questi aspetti, qual è il momento migliore per arieggiare casa senza conseguenze spiacevoli? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

I momenti migliori per arieggiare casa

Per il benessere quotidiano è necessario optare per una scelta che sia più consapevole possibile. A tal proposito, come riportato su mamelipalestrina.it, gli esperti consigliano di evitare le prime ore del mattino nelle zone urbane e di scegliere momenti della giornata in cui l’aria esterna è meno inquinata, come il tardo pomeriggio.

Chi invece vive in aree con traffico intenso o in prossimità di industrie, sarebbe consigliabile adottare un purificatore d’aria o un sistema di ventilazione controllata che possono fare davvero la differenza. Insomma, arieggiare non basta, ma occorre farlo nel momento giusto.