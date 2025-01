Armadio pieno, i medici spiegano il TRAUMA che si nasconde dietro ciò | Se anche il tuo è colmo, chiama subito il 118

Avere un armadio pieno può avere conseguenze psicologiche e nascondere un trauma che in pochi sanno di avere.

Quante volte succede di fissare l’armadio per ore e dire a voce alta: “non ho nulla da mettere”? Almeno una volta nella vita sarà capitato un pò a tutti di ritrovarsi in questa situazione nonostante l’armadio fosse pieno di vestiti.

Quando poi si prova a sistemarlo così da fare spazio non si riesce a buttare via niente perché si ha la sensazione che tutto potrebbe servirci un giorno.

Eppure, dietro questo comportamento apparentemente normale, c’è una spiegazione che arriva direttamente dalla psicologia.

Infatti, avere tanti abiti e non indossarli, potrebbe riflettere una serie di dinamiche psicologiche legate a qualcosa che abbiamo vissuto o magari a un aspetto caratteriale che ci appartiene. Per questo abbiamo approfondito l’argomento, analizzando tutte le cause che potrebbero esserci alla base di questo atteggiamento.

Hai un armadio pieno di vestiti e non li indossi? Ecco il significato

Alcuni esperti di psicologia hanno analizzato a fondo la questione e hanno dato le loro le interpretazioni circa questo comportamento. Come anticipato, le ragioni che ci spingono ad agire in questo modo sono diverse. Come riporta mamelipalestrina.it, tra le prime motivazioni, può esserci l’attaccamento emotivo è il primo. A volte, le persone tendono a conversare vestiti per motivi emotivi, come ricordi legati a momenti speciali o esperienze passate. Per questo si fa più fatica a lasciarli andare via. Potrebbe essere legato anche a un modo di non sentirsi pronti ad affrontare il cambiamento o dire addio a una parte della propria storia.

Sempre collegato a questo tema potrebbe esserci anche la difficoltà nel prendere decisioni. Il non riuscire a eliminare i vestiti può anche essere il segno di un’incertezza generale o di una difficoltà nel prendere decisioni. Insomma, potrebbe riflettere un’incapacità di fare scelte chiare, sia nel campo dell’abbigliamento che nella vita in generale.

Altri significati nascosti

Oltre i motivi elencati nel paragrafo precedente ce ne sono altri che potrebbero essere la causa di questa tendenza. Un armadio strapieno di vestiti che non vengono mai indossati potrebbe indicare delle insicurezze riguardo al proprio aspetto fisico. Il desiderio di tenerli, nonostante non siano più utili, può dare in qualche modo la speranza di tornare a indossarli o a una difficoltà nell’accettare la propria immagine corporea attuale.

O ancora potrebbe riguardare l’indecisione sul proprio stile. Molte persone infatti non sono ancora riuscite a definirlo e quindi potrebbero acquistare vestiti che sembrano belli o alla moda, ma che non si adattano davvero alla propria personalità o alla vita quotidiana. E per questo motivo, questi vestiti rimangono chiusi nell’armadio per anni. Infine, può essere solo una mancanza di consapevolezza che avviene quando non ci si rende conto di quante cose siano inutili finché non si si risistema l’armadio.