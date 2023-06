Armi Ucraina, arriva settimo pacchetto: decreto in Gazzetta Ufficiale

(Adnkronos) – Arriva il settimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Il nuovo decreto per l'invio di armi è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto interministeriale, messo a punto dalla Difesa di concerto con il ministero degli Esteri e dell'Economia, dà "l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina". L'elenco degli aiuti è come sempre secretato in quanto "documento classificato". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

