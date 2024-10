Arnara, forbiciate a moglie e figlia: arrestato 51 enne

Ad Arnara, un grave episodio di violenza domestica ha coinvolto un uomo di 51 anni, arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Secondo le ricostruzioni, una lite familiare scoppiata in mattinata di domenica, 27 ottobre, si è trasformata in tragedia quando l’uomo ha colpito con un paio di forbici la moglie, una donna di 43 anni, ferendola a una spalla, la figlia di 14 anni, ferita a una mano, e la suocera di 63 anni, colpita al fianco.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato le tre donne ferite all’ospedale di Frosinone. Fortunatamente, nessuna di loro è in pericolo di vita.

L’aggressore è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma per accertamenti prima di essere trasferito in carcere, dove attende la convalida dell’arresto da parte delle autorità competenti.