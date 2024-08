Arpino, “Sagra delle Fettuccine Funghi Porcini e Tartufo” venerdì 9 agosto

La sagra si svolgerà in una cornice suggestiva, a due passi dalla stupenda Acropoli di Civitavecchia di Arpino, un luogo ricco di storia e bellezze architettoniche

L’Associazione Quartiere Arco è lieta di annunciare l’attesissima “Sagra delle Fettuccine Funghi Porcini e Tartufo”, che si terrà venerdì 9 agosto 2024, a partire dalle ore 19:30, in località Madonna Addolorata ad Arpino, in provincia di Frosinone. L’evento si inserisce nell’ambito delle celebrazioni della 53ª edizione del “Gonfalone di Arpino”.

Questa sagra rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali. Le protagoniste indiscusse della serata saranno le deliziose fettuccine condite con funghi porcini e tartufo, un piatto che unisce i sapori intensi e raffinati del territorio ciociaro.

Ma le sorprese culinarie non finiscono qui! I partecipanti potranno gustare un’ampia varietà di specialità gastronomiche, tra cui:

Salsicce alla brace

Spezzatino

Arrosticini di pecora

Pizze fritte farcite

Ciabattina con maialino al forno

Minestra di fagioli di Linda

Gustosi dolci

L’evento sarà allietato dalla musica popolare dei “Tanto pè Cantà”, un gruppo rinomato per la loro coinvolgente esibizione di balli e canti tradizionali. La loro musica creerà un’atmosfera festosa e coinvolgente, invitando tutti a ballare e cantare insieme.

Tartufi

La sagra si svolgerà in una cornice suggestiva, a due passi dalla stupenda Acropoli di Civitavecchia di Arpino, un luogo ricco di storia e bellezze architettoniche. Questa è un’ulteriore ragione per non perdere l’evento, che unisce la cultura gastronomica alla valorizzazione del patrimonio locale.

Non mancate all’appuntamento con la “Sagra delle Fettuccine Funghi Porcini e Tartufo” ad Arpino. Un’occasione unica per trascorrere una serata all’insegna del buon cibo, della musica e della tradizione, in un ambiente accogliente e festoso.

Vi aspettiamo venerdì 9 agosto 2024, dalle ore 19:30, in località Madonna Addolorata, per vivere insieme una serata indimenticabile.