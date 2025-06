Arrestato a Caserta il re delle truffe agli anziani di Roma

Operazione della Polizia: un arresto atteso

Un'operazione meticolosa ha portato gli agenti del Distretto Esquilino fino a Mondragone, in provincia di Caserta. Qui è stato eseguito l'arresto di un giovane ucraino di 24 anni, residente da tempo in Italia. Le accuse mosse contro di lui sono gravi: si parla di truffa ed estorsione aggravata. Nonostante la sua età, il giovane è già noto come uno dei "re" delle truffe agli anziani.

Raggiri ai danni degli anziani: l’inganno svelato

L'arrestato sarebbe stato coinvolto in un'organizzazione legata alla Camorra, specializzata nel raggiro degli anziani. La vittima più recente è una donna di 65 anni che vive nel centro di Roma. L'anziana era stata contattata telefonicamente da un presunto carabiniere di Milano. Il finto ufficiale la convinse a consegnare denaro e gioielli ad un "incaricato", per evitare problemi legali al figlio.

La scoperta della frode

La signora ha consegnato beni per un valore di circa 10mila euro prima di rendersi conto dell'inganno. Solo allora ha deciso di rivolgersi alla Polizia, guidata dalla dottoressa Marina Sestili. Grazie alla sua denuncia, gli investigatori hanno potuto raccogliere prove decisive.

Identificazione e arresto

L’identificazione del sospetto è stata possibile anche grazie al sistema Sari di riconoscimento antropometrico utilizzato dalle forze dell’ordine. Le immagini catturate da diverse videocamere hanno permesso agli investigatori di individuare il giovane ucraino e la vettura che utilizzava durante i suoi spostamenti.

L’indagine continua

Sebbene l'arresto sia un passo importante, l'indagine non si ferma qui. Gli agenti stanno lavorando per smantellare l'intera rete criminale responsabile delle truffe.

© Riproduzione riservata