Un uomo di 36 anni originario di Napoli è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese con l’accusa di essere l’autore di una serie di truffe aggravate ai danni di persone anziane. L’arresto, che ha avuto luogo a Napoli, è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Roma, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari per l’indagato. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno portato alla luce un quadro indiziario grave riguardo la sua responsabilità in ben 11 episodi di truffa, commessi tra dicembre 2022 e febbraio 2023 nella Capitale.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di una delle vittime, un anziano che, nel mese di dicembre 2022, è stato ingannato da uno degli interlocutori del gruppo criminale. Grazie all’analisi dei dati di traffico telefonico e telematico, e al confronto delle testimonianze delle vittime, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire il modus operandi del truffatore. Le vittime, tutte persone anziane, di età compresa tra gli 80 ei 99 anni e con patologie invalidanti, venivano contattate telefonicamente dai complici, che, con l’inganno e l’espediente del “finto nipote in difficoltà economiche o trattenuto in stato di arresto dalle forze dell’ordine per pagamenti insoluti” o del “pacco da ritirare in giacenza all’ufficio postale”, venivano convinte a consegnare il denaro e i gioielli che avevano in casa.

Ottenuta la disponibilità e fiducia dell’anziano, l’indagato su indicazione dei complici “telefonisti”, si recava presso le abitazioni delle vittime, portando a segno la truffa. In totale il valore dei beni asportati ammonterebbe a circa 300 mila euro. Truffa ad anziana

Si precisa che considerato lo stato del procedimento penale, indagini preliminari, l’indagato deve ritenersi innocente fino a un eventuale definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

L’Arma dei Carabinieri invita la cittadinanza a seguire e diffondere, anche in famiglia, i consigli per tutelarsi da truffe e raggiri, visitando la pagina web https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/contro-le-truffe e informandosi sulle principali tecniche messe in atto.

