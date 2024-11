“Arte da ‘Amare”: una serata di bellezza e cultura tra i grandi maestri italiani

Mercoledì 4 dicembre, dalle 18:30, il ristorante Da ‘Amare in via Sicilia 47, a Roma, si trasforma in una galleria d’arte d’eccezione con la seconda edizione della Serata Arte da ‘Amare. L’evento, ideato per celebrare la grandezza dell’arte italiana, promette di incantare gli ospiti con oltre 30 opere di grandi maestri del Novecento e talenti contemporanei emergenti.

Un viaggio tra i giganti dell’arte guidati da Roberto Litta

La serata sarà guidata dal critico d’arte Roberto Litta, una figura di spicco nel panorama culturale italiano, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso opere iconiche e racconti inediti. Saranno esposti capolavori di artisti leggendari come Renato Guttuso, Salvador Dalì e Giorgio De Chirico, e di altri esponenti fondamentali per la storia dell’arte italiana, come Leonardo Dudreville, Achille Funi, Salvatore Fiume e Mino Maccari. Accanto a questi giganti, spazio anche agli artisti contemporanei come Federica Virgili e Donde’, che rappresentano il futuro del panorama artistico nazionale.

Arte e convivialità

Non si tratterà solo di ammirare opere d’arte: l’evento vuole essere un’esperienza sensoriale completa. Gli ospiti potranno gustare un aperitivo o cenare alla carta, grazie alle creazioni dello chef Davide Cianetti, noto per coniugare tradizione e innovazione nei suoi piatti. Il connubio tra arte e alta cucina offrirà un’atmosfera raffinata e accogliente, ideale per apprezzare la bellezza in tutte le sue forme.

Aneddoti e storie dietro le tele

La narrazione di Roberto Litta renderà la serata ancora più coinvolgente. Il critico svelerà i retroscena delle opere e degli artisti, raccontando storie e aneddoti che hanno contribuito a rendere immortali i maestri italiani. Un’occasione unica per conoscere meglio il contesto storico, le passioni e i tormenti che hanno ispirato alcuni dei più grandi capolavori della nostra cultura.

Oltre ai grandi nomi del Novecento, l’evento darà visibilità a giovani artisti emergenti, dimostrando che l’arte italiana continua a evolversi e sorprendere. Opere che mescolano tecniche tradizionali e linguaggi moderni mostreranno come la creatività del nostro Paese sappia rinnovarsi senza mai perdere il legame con le radici.

Un appuntamento imperdibile

La serata Arte da ‘Amare è molto più di un’esposizione: è un’occasione per immergersi nella bellezza, riflettere sul valore dell’arte e vivere un momento di pausa dalla frenesia quotidiana. L’evento è gratuito e aperto a tutti, ma per chi desidera fermarsi a cena è consigliata la prenotazione.

Foto di Antonello Nazarini