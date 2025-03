Artena, Carabinieri salvano un 70enne da tentativo di suicidio

Ieri mattina, 20 marzo, presso la Stazione Carabinieri di Artena (Rm), è giunta la telefonata di una donna che segnalava ai Carabinieri di aver ricevuto messaggi con intenzioni suicide dal fratello, un 70enne di Aprilia, domiciliato ad Artena, persona nota perché sottoposta all’obbligo di presentazione in caserma.

Nel giro di pochi minuti una pattuglia, in servizio preventivo, composta da tre Carabinieri è intervenuta presso l’abitazione del 70enne trovandolo sospeso da terra, con una corda legata ad una trave in legno ed un cappio al collo, che ancora manifestava qualche apparente segno vitale.

I militari, con una tempestiva e coordinata intesa operativa, sollevavano le gambe dell’uomo (per evitare che la corda potesse soffocarlo), poi reperivano un paio di forbici da cucina utilizzate per tagliare la corda e dopo adagiavano l’uomo a terra provvedendo prima ad un massaggio cardiaco ed infine, visto l’esito positivo, a richiedere i soccorsi restando in contatto telefonico con personale medico del 118 per le manovre del caso.

I sanitari sopraggiunti successivamente dopo le prime cure trasportavano a mezzo eliambulanza il 70enne (in codice rosso) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Roma Tor Vergata ove l’uomo è ricoverato in prognosi riservata.

L’azione tempestiva e professionale dei carabinieri di Artena, emersa nella gestione di una situazione estremamente delicata, ha scongiurato il peggio. Ancora da chiarire i motivi che avrebbero spinto l’uomo a compiere il gesto.

