Artena, donna denuncia marito 33enne per maltrattamenti: i Carabinieri lo arrestano

Nel comune di Artena, in provincia di Roma, una donna ha deciso di denunciare il marito, dal quale ha intenzione di separarsi, per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Artena ha portato all‘arresto del 33enne, un disoccupato che è stato trovato in possesso di un fucile automatico marca Benelli, illegalmente detenuto. L’arma, sequestrata dai militari, era stata rubata nel 1992.

Dettagli dell’operazione

La scoperta dell’arma è avvenuta grazie a una perquisizione effettuata dai Carabinieri della Stazione di Artena, supportati dai colleghi della Compagnia di Colleferro. La donna, esasperata dalle continue minacce di morte e dai maltrattamenti subiti, si era rivolta alle forze dell’ordine, denunciando il comportamento aggressivo del marito.

Immediatamente dopo aver ricevuto la denuncia, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione del 33enne per effettuare una perquisizione. Il fucile automatico è stato rinvenuto occultato in cucina, nascosto dietro il frigorifero. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, non ha fornito spiegazioni riguardo al possesso dell’arma.

Reazioni e provvedimenti

Il contrasto ai reati in ambito familiare e agli episodi di violenza di genere è una priorità per i Carabinieri, che adottano provvedimenti rapidi ed efficaci in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria per garantire la sicurezza delle vittime. Questo caso sottolinea l‘importanza della denuncia e dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine per proteggere le donne e i minori da comportamenti aggressivi e violenti.

L’arresto del 33enne rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro la violenza domestica e gli atti persecutori. La vicenda di Artena evidenzia come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia cruciale per affrontare e risolvere situazioni di grave pericolo e maltrattamento in famiglia.