Artena in Festa: il 32° Palio delle Contrade è passione collettiva nel ricordo di Manuel Mancini

Il mese di agosto ad Artena non è mai un mese qualsiasi. È il tempo in cui la città intera si ferma, si raccoglie e si trasforma. In ogni vicolo, ogni piazza, ogni contrada, si respira l’attesa di un evento che non è solo festa: è storia, è orgoglio, è identità. Il Palio delle Contrade, giunto quest’anno alla sua 32esima edizione, ha preso il via il 1° agosto e animerà la città fino al 10 agosto, in un crescendo di emozioni e competizioni che coinvolgono tutta la comunità.

Un appuntamento attesissimo, che non è solo rievocazione storica ma espressione viva della cultura popolare di Artena. E che quest'anno assume un significato ancora più profondo: è anche un tributo sentito a Manuel Mancini, giornalista artenese doc, scomparso lo scorso settembre a soli 37 anni, anima e voce delle tradizioni locali e firma arguta e puntuale del nostro giornale.

Il Palio delle Contrade: oltre il folklore, l’identità

Il Palio delle Contrade non è una semplice manifestazione: è un vero e proprio rito civico che, anno dopo anno, cementa il legame tra cittadini e territorio. In un’Italia sempre più proiettata verso la modernità, Artena resiste con la forza del suo passato, facendone non una gabbia nostalgica, ma una spinta verso un senso di comunità sempre più coeso.

Ogni edizione del Palio diventa così uno specchio in cui si riflette l’identità collettiva della città: otto contrade — vere e proprie micro-comunità — si sfidano in giochi di abilità, forza e spirito di squadra, rievocando antiche tradizioni in un clima di sana competizione e straordinaria partecipazione popolare.

Un programma ricco, tra sfide popolari e tradizioni antiche

Il calendario del Palio 2025 è stato organizzato con cura e passione dal comitato promotore e si snoda lungo dieci giorni, trasformando Artena in un laboratorio a cielo aperto di storia vissuta e condivisa. L'inaugurazione si è tenuta venerdì 1 agosto con il Giuramento dei Capitani, la suggestiva Cena Barocca e la simpatica sfida della Carriola.

A seguire, sabato 2 agosto, il Corteo Storico ha riportato indietro nel tempo, grazie anche allo spettacolo dei Pistonieri di S. Maria del Rovo, gruppo ospite di rilievo, mentre la Rievocazione Storica in Villa Borghese ha offerto una narrazione immersiva del passato della città.

Domenica 3 agosto ha visto protagoniste le prove della Carrettella, una delle gare più attese, seguite da esibizioni in dialetto come la Canzone e il coinvolgente Sardamontò, che unisce canto e racconto popolare.

E ancora: Staffette, Tiro alla Fune, la Corsa con la Botte, il Taglio del Tronco, il Gioco del Brigante, la spettacolare Quintana Storica fino alla sempre ironica e sentita Corsa con il Somaro, prevista per domenica 10 agosto, giornata di chiusura, che culminerà alle 23:00 con la proclamazione della Contrada vincitrice e la consegna del Drappo.

Il Palio delle Contrade coinvolge tutta Artena

Il Palio non sarebbe ciò che è senza la partecipazione attiva e appassionata dei cittadini. Ogni quartiere, ogni strada, ogni casa si colora con i simboli delle contrade: Macere, Maiotini, Cardellini, Torretta, Selvatico, Colubro, Valli e Centro Storico. I bambini, gli adulti, gli anziani: tutti sono coinvolti, nessuno escluso.

Le competizioni, che spaziano dal tiro con l’arco alla staffetta femminile, dal salto alla corda al gioco del brigante, non sono solo prove sportive: sono occasioni per rinsaldare legami, tramandare valori, trasmettere ai più giovani il senso di appartenenza a una storia millenaria.

Manuel Mancini, un figlio di Artena che non può essere dimenticato

Ma l’edizione di quest’anno porta con sé anche un velo di commozione. È la prima senza Manuel Mancini, giornalista, ideatore, promotore instancabile delle tradizioni locali, punto di riferimento culturale e umano per l’intera Artena.

La sua scomparsa, avvenuta a settembre 2024 a soli 37 anni, ha lasciato un vuoto profondo. Manuel non era solo un cronista attento e preciso, ma un artigiano della memoria, capace di valorizzare ogni dettaglio del patrimonio materiale e immateriale della sua città.

Il Palio lo vedeva sempre in prima linea, non da spettatore, ma da protagonista. Organizzava, raccontava, coordinava, partecipava. Con passione, con generosità, con quella fierezza sincera che solo chi ama davvero il proprio paese può esprimere. E proprio per questo che il Palio 2025 va dedicato anche a lui. Senza discorsi solenni o commemorazioni formali: un ricordo silenzioso ma potente di un’intera comunità che, vivendo questa tradizione, lo sentirà ancora vicino.

Una festa che guarda al futuro

Il Palio delle Contrade non è un evento cristallizzato nel passato. Ogni edizione rappresenta un’evoluzione, un momento di riflessione collettiva su chi siamo e su dove vogliamo andare come comunità. Le nuove generazioni, coinvolte attivamente in ogni fase della preparazione e dello svolgimento, sono la garanzia che questo straordinario patrimonio continuerà a vivere.

Artena, con il suo borgo arroccato, la sua Villa Borghese che accoglie parte degli eventi, le sue contrade che si vestono a festa, dimostra come le radici siano fondamenta su cui costruire futuro. In un’Italia che rischia di perdere la memoria dei suoi borghi, il Palio è un atto di resistenza culturale.

Informazioni utili sul Palio delle Contrade di Artena

Gli eventi si svolgono presso la suggestiva Villa Borghese di Artena, in Via Cardinale Scipione Borghese, 50-56, con accesso gratuito per gran parte delle attività. Il calendario ufficiale è consultabile presso il Municipio o tramite i canali social del Comitato Palio delle Contrade.

