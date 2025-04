Artena, la violenza che non si ferma: da Willy a oggi, il peso di un’ombra che non svanisce

Ogni volta che si parla di violenza, soprattutto quella giovanile, il pensiero corre inevitabilmente a tragedie come quella che ha colpito Willy Monteiro Duarte, giovane ragazzo brutalmente ucciso a Colleferro poco più di quattro anni fa. Quel caso, che scosse l’intera provincia di Roma, ha lasciato una ferita profonda, un dolore che, purtroppo, sembra non aver insegnato la lezione che avremmo dovuto imparare. La morte di Willy non è stata solo una tragedia, ma un campanello d’allarme che avrebbe dovuto farci riflettere tutti. Un episodio drammatico che, ancor oggi, ci interroga sulle ragioni che spingono dei ragazzi a compiere atti di tale crudeltà.

Eppure, a distanza di tempo, proprio a pochi passi da Colleferro, nella vicina Artena, il comune di origine dei quattro responsabili della morte di Willy, un altro episodio di violenza ha riacceso quella fiamma che pensavamo di aver estinto. Non un altro omicidio, per fortuna, ma pur sempre un’aggressione violenta, brutale e insensata: un giovane fornaio, colpevole di non aver voluto servire della pizza a un gruppo di bulli che pretendevano di farsi servire a discapito degli altri, è stato pestato a sangue. Ancora una volta, la violenza gratuita ha fatto irruzione nella vita di una persona che, ogni giorno, si impegna con fatica e passione nel proprio lavoro. E ancora una volta, siamo costretti a chiederci come sia possibile che la violenza, dopo aver colpito una comunità intera, possa continuare a essere un incubo per tanti, soprattutto per i più giovani.

Da Willy a oggi: un segno che non possiamo ignorare

Cosa lega questi episodi, se non una pericolosa mancanza di rispetto per la vita e per l’altro? La morte di Willy, così come l’aggressione al giovane fornaio, sono manifestazioni di un malessere più profondo che da troppo tempo ci trasciniamo, e che non possiamo più nascondere sotto il tappeto della quotidianità. In entrambi i casi, la violenza non nasce da un motivo valido, da una giustificazione che possa spiegare l’intensità e la brutalità degli atti. Sono, piuttosto, il risultato di un mondo che sembra aver perso la bussola, dove la sopraffazione diventa l’unico mezzo per sentirsi forti, per conquistare un potere che, in fondo, non porta a nulla se non a rovinare vite.

L’episodio che ha visto protagonista il giovane fornaio non è solo una vicenda locale, ma il riflesso di un disagio più ampio che attraversa la provincia di Roma. I piccoli centri come Artena, che sembrano lontani dal caos delle grandi metropoli, sono spesso il terreno fertile dove certe dinamiche, come il bullismo e la violenza giovanile, si radicano più facilmente. Il fatto che episodi simili si ripetano con una certa frequenza è un campanello d’allarme che non possiamo più ignorare.

Le cicatrici invisibili della provincia: la difficoltà di fermare un trend pericoloso

Ogni volta che una vicenda come questa emerge dalla cronaca, la domanda che ci poniamo è sempre la stessa: cosa sta accadendo ai nostri giovani? E cosa possiamo fare per evitare che la violenza diventi una risposta normale, un comportamento giustificabile? La risposta non è semplice. A volte si tende a guardare alla violenza come a un fenomeno marginale, come se fosse qualcosa che riguarda solo una piccola parte della popolazione. Ma la realtà è ben diversa: la violenza giovanile non ha confini, non si ferma a un quartiere o a un paesino. È un problema che ci riguarda tutti, che va affrontato a livello comunitario, con interventi mirati che coinvolgano famiglie, scuole, istituzioni e, soprattutto, i giovani stessi.

Le cicatrici lasciate dagli episodi di violenza non sono sempre visibili. Non si vedono sulla pelle, ma restano impresse nei ricordi, nelle esperienze, nelle ferite emotive di chi le ha vissute. Eppure, ci sforziamo di dimenticarle, di far finta che non ci riguardino, mentre invece sono quelle stesse cicatrici che ci impediscono di crescere come comunità. Non possiamo permetterci di chiudere gli occhi di fronte alla realtà: la violenza non è un fenomeno passeggero, non è qualcosa che si può ignorare sperando che si risolva da sola. È un problema radicato, che richiede attenzione, interventi concreti e una riflessione profonda su come siamo arrivati a questo punto.

Non è troppo tardi per cambiare la rotta

Il caso di Artena, purtroppo, non è un episodio isolato. È solo l’ultimo di una lunga serie che, come un brutto sogno, sembra ripetersi troppo spesso. Eppure, non tutto è perduto. La comunità di Artena, come quella di tanti altri piccoli centri della provincia, ha ancora una grande forza: la sua capacità di risollevarsi, di imparare dai propri errori e di lottare contro le ingiustizie. La chiave per fermare questo circolo vizioso di violenza risiede nell’educazione, nella consapevolezza e nell’impegno collettivo. Non possiamo più permetterci di pensare che certe cose accadano solo “agli altri”. La violenza è una questione che ci riguarda tutti, e solo lavorando insieme potremo sperare di fermarla.

Il giovane fornaio, fortunatamente, non ha perso la vita, ma il segno di questa aggressione rimarrà a lungo nella sua mente. Un segno che ci ricorda quanto sia fragile l’equilibrio tra la normalità e il caos, tra una vita vissuta senza paura e una vita spezzata dalla violenza.

© Riproduzione riservata