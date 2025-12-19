Artena ricorda il 18 dicembre 1991: le cinque vittime, la cerimonia e la partita con l’aquila Olimpia

Artena si ferma, come ogni anno, nel giorno che ha cambiato per sempre il volto della città: il 18 dicembre 1991. Una data che non è solo un anniversario, ma un richiamo civile alla memoria di cinque vite spezzate: Cesira, Fabrizio, Federica, Riccardo e Sergio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La ricorrenza torna con parole misurate, gesti istituzionali e un coinvolgimento che attraversa generazioni: dai familiari, a chi oggi siede negli stessi banchi di scuola di allora, fino al campo sportivo dove un memorial calcistico ha trasformato il ricordo in un momento condiviso, con la presenza dell’aquila Olimpia.

Artena e il 18 dicembre 1991: i nomi che la città ripete ogni anno

Ricordare i nomi è il primo atto, quello che evita la distrazione del tempo e restituisce dignità alle persone, prima ancora che al fatto di cronaca. Nella commemorazione istituzionale, il messaggio resta chiaro: vicinanza alle famiglie, rispetto per il dolore che non si cancella, scelta di tenere viva una memoria che riguarda tutti. Anche la Città metropolitana di Roma Capitale, in una nota dedicata alla ricorrenza, ha richiamato il valore del ricordo e l’impegno pubblico per la sicurezza, sottolineando come quel giorno sia rimasto impresso ben oltre i confini cittadini.

Artena e il 18 dicembre 1991: cosa accadde sulla via Giulianello

I fatti, ricostruiti negli anni e ripresi da fonti istituzionali, parlano di uno scontro drammatico che coinvolse lo scuolabus su cui viaggiavano studenti della scuola media. Secondo quanto riportato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, persero la vita quattro ragazzi e ragazze — Cesira Di Cori, Riccardo Luffarelli, Fabrizio Scaccia, Federica Talone — insieme all’autista Sergio Talone,; altri ragazzi rimasero feriti.

Il luogo è rimasto nella memoria locale come un punto preciso, legato alla strada e alle sue curve, e negli anni il dibattito pubblico ha spesso intrecciato il ricordo con la necessità di strade più sicure e controlli più efficaci, perché la prevenzione non resti una formula astratta.

Artena e il 18 dicembre 1991: la cerimonia a scuola, il peso della memoria nei ragazzi di oggi

La commemorazione, da tradizione, si lega al mondo della scuola: lì dove le vittime studiavano, lì dove oggi altri adolescenti incontrano quella storia non sui libri, ma nello sguardo dei familiari e nel tono delle istituzioni. Nelle iniziative degli ultimi anni viene ribadita una linea: il ricordo non è un rito vuoto, ma un passaggio educativo, capace di parlare ai più giovani con linguaggio semplice e diretto. Anche nel resoconto pubblico della cerimonia, la cornice è quella dell’Aula Magna dell’istituto “Serangeli”, con interventi istituzionali e l’attenzione a un tema concreto: la sicurezza quotidiana, dalle strade agli edifici scolastici, come responsabilità pubblica che parte dalle amministrazioni e arriva fino ai cittadini. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Artena e il 18 dicembre 1991: dal dolore al gesto pubblico, le reazioni delle istituzioni

Nel tempo, le istituzioni hanno alternato sobrietà e parole nette. Da un lato, la vicinanza alle famiglie e il rispetto dovuto a una ferita che resta personale e insieme cittadina; dall’altro, la consapevolezza che ogni anniversario riapre domande su prevenzione, manutenzione, controlli, risorse. È qui che la politica locale e gli enti sovracomunali vengono chiamati a misurarsi con un punto essenziale: la memoria non può ridursi a una cerimonia, ma deve tradursi in scelte, atti, priorità di bilancio e interventi sulla viabilità. Nella nota della Città metropolitana, questo collegamento viene esplicitato proprio richiamando l’impegno su sicurezza stradale e scolastica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Artena e il 18 dicembre 1991: la partita in onore delle vittime e l’arrivo dell’aquila Olimpia

Accanto al momento istituzionale, la giornata del ricordo ha avuto anche un volto diverso, più vicino ai ragazzi e allo sport. Augusto Luffarelli, uno dei bambini coinvolti in quella lontana giornata, si è fatto promotore di un’iniziativa che ha unito memoria e campo da calcio: una partita dedicata alle vittime dello scuolabus, pensata per trasformare la commemorazione in presenza reale, fatta di sguardi, abbracci, partecipazione.

A rendere particolare l’appuntamento è stato l’arrivo di Juan Bernabè, per anni falconiere della Lazio e figura legata all’aquila Olimpia, diventata nel tempo uno dei simboli più riconoscibili del prepartita biancoceleste. La partecipazione di Bernabè e la presenza dell’aquila sono state raccontate anche sui canali social legati allo stesso falconiere, con riferimenti diretti al memorial di Artena.

Per molti presenti, soprattutto per i più giovani, vedere Olimpia sul prato ha dato al ricordo una forma nuova: non una festa che cancella il dolore, ma un modo di stare insieme che prova a restituire luce a una giornata segnata per sempre.

Artena e il 18 dicembre 1991: perché il ricordo resta una scelta civile

Trentaquattro anni dopo, la domanda vera non è se Artena ricordi: lo fa, e lo fa con costanza. La domanda è cosa diventa quel ricordo nell’oggi. Diventa vicinanza alle famiglie, educazione nelle scuole, attenzione alle fragilità che emergono quando si parla di giovani vite spezzate. E diventa anche una richiesta silenziosa ma concreta: che la sicurezza sulle strade non sia un capitolo secondario, che la manutenzione non arrivi dopo, che ogni promessa si misuri con fatti verificabili.